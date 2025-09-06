Minuto30.com .- La Policía de Colombia, en colaboración con la PDI de Chile e Interpol, capturó en la ciudad de Curicó a Jhon Camilo Flórez Moreno, alias ‘Ñoño’, señalado como el asesino de una niña de cuatro años en Buenaventura. El hombre, que se encontraba prófugo de la justicia y por quien se ofrecía una recompensa de hasta $200 millones, huyó del país tras el hallazgo del cuerpo de la menor en mayo de 2024.

‘Ñoño’ es acusado de maltrato físico, que le causó la muerte a la menor. También deberá responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión. El criminal era integrante de la banda ‘Los Shottas’, una estructura al servicio del multicrimen.

La captura de Flórez Moreno se dio en el marco del programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado, una iniciativa que busca reforzar la cooperación policial entre los países de la región.

