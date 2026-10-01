Se escondía en Medellín: cayó alias ‘El Gemelo’, capo buscado por Costa Rica

Resumen: Alias ‘El Gemelo’, señalado cabecilla de una organización criminal de Costa Rica, fue capturado a la salida de un hotel en El Poblado, Medellín.

Un ciudadano costarricense señalado de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico y las extorsiones fue capturado en Medellín, luego de un operativo coordinado entre autoridades de Colombia y Costa Rica. Se trata de Andrey Gustavo, conocido como alias ‘El Gemelo’, quien era requerido por la justicia de su país mediante una Notificación Roja de Interpol.

La captura se produjo a la salida de un reconocido hotel ubicado en El Poblado, donde el hombre permanecía radicado. Según las autoridades, alias ‘El Gemelo’ habría continuado desde Medellín al frente de la estructura criminal conocida como ‘Los Gemelos’, con operaciones principalmente en las provincias costarricenses de San José, Alajuela y Desamparados.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, indicó que el detenido era requerido por Costa Rica para responder por delitos relacionados con tráfico de drogas, legitimación de capitales y homicidio calificado.

Las investigaciones señalan que alias ‘El Gemelo’ habría coordinado diferentes etapas de la actividad narcotraficante, entre ellas el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes.

También es señalado de ordenar homicidios contra personas que tendrían conflictos con la organización y de facilitar armas, dinero y vehículos para la ejecución de estos hechos.

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El hombre habría asumido el liderazgo de ‘Los Gemelos’ después del asesinato de su hermano Kevin Leonardo, alias ‘Leo’, ocurrido el 9 de abril de 2025 en el cantón de Aserrí, provincia de San José. El crimen se habría producido en medio de una disputa entre organizaciones dedicadas al control del microtráfico.

Aunque se había establecido en Medellín, a habría viajado en varias ocasiones a Costa Rica para supervisar las actividades de la estructura. Según los registros de Migración Colombia, su último ingreso al país ocurrió el 3 de junio de 2026, procedente de San José y con llegada al aeropuerto José María Córdova, en Rionegro.

La información recopilada por las autoridades permitió establecer sus movimientos y concretar la captura. Ahora, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía adelanta los trámites correspondientes para su eventual extradición a Costa Rica.

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