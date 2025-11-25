Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    El ‘Plan Águila’ dejó dos capturados en Manrique por llevar armas de fuego

    Dos hombres fueron capturados en Manrique durante un operativo policial por porte ilegal de armas de fuego.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El ‘Plan Águila’ dejó dos capturados en Manrique por llevar armas de fuego

    Resumen: Autoridades de Medellín capturaron a dos hombres con armas de fuego ilegales en el barrio Manrique. Conozca los detalles del Plan Águila que desarmó a estos sujetos durante patrullajes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La lucha frontal contra el porte ilegal de armas y los delitos de alto impacto sigue arrojando resultados positivos en el nororiente de Medellín. En una nueva operación coordinada, la Policía Metropolitana, en articulación con la alcaldía, logró poner tras las rejas a dos hombres que, de manera independiente, se movilizaban por el barrio Manrique con pistolas y revólveres sin la debida documentación.

    El primer operativo se ejecutó en medio de rondas de vigilancia y control propias del denominado Plan Águila, una estrategia diseñada para aumentar la presencia policial en zonas críticas de la ciudad.

    Los uniformados, con su experiencia, notaron el nerviosismo evidente de un joven de 19 años. Tras interceptarlo y someterlo al registro protocolario, hallaron en su poder un revólver que no contaba con ningún permiso de porte o tenencia emitido por la autoridad competente. Además del arma de fuego, el sujeto portaba un cartucho de 9 milímetros, sin percutir, lo que elevó de inmediato el nivel de alerta.

    Lea también: Tragedia en la Autopista Sur: mujer falleció cerca a Ayurá tras ser atropellada por un bus

    De inmediato, el detenido fue notificado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Minutos después, en un suceso aislado pero en la misma jurisdicción de Manrique, los operativos de control volvieron a dar frutos. La oportuna reacción de los patrulleros permitió la aprehensión de un segundo ciudadano que también estaba portando un arma de fuego sin el salvoconducto que exige la ley.

    La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín resaltó la efectividad de las acciones mancomunadas con la Policía Metropolitana.

    El 'Plan Águila' dejó dos capturados en Manrique por llevar armas de fuego

    Foto de cortesía.

    El 'Plan Águila' dejó dos capturados en Manrique por llevar armas de fuego

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.