El ‘Plan Águila’ dejó dos capturados en Manrique por llevar armas de fuego

Resumen: Autoridades de Medellín capturaron a dos hombres con armas de fuego ilegales en el barrio Manrique. Conozca los detalles del Plan Águila que desarmó a estos sujetos durante patrullajes.

La lucha frontal contra el porte ilegal de armas y los delitos de alto impacto sigue arrojando resultados positivos en el nororiente de Medellín. En una nueva operación coordinada, la Policía Metropolitana, en articulación con la alcaldía, logró poner tras las rejas a dos hombres que, de manera independiente, se movilizaban por el barrio Manrique con pistolas y revólveres sin la debida documentación.

El primer operativo se ejecutó en medio de rondas de vigilancia y control propias del denominado Plan Águila, una estrategia diseñada para aumentar la presencia policial en zonas críticas de la ciudad.

Los uniformados, con su experiencia, notaron el nerviosismo evidente de un joven de 19 años. Tras interceptarlo y someterlo al registro protocolario, hallaron en su poder un revólver que no contaba con ningún permiso de porte o tenencia emitido por la autoridad competente. Además del arma de fuego, el sujeto portaba un cartucho de 9 milímetros, sin percutir, lo que elevó de inmediato el nivel de alerta.

De inmediato, el detenido fue notificado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Minutos después, en un suceso aislado pero en la misma jurisdicción de Manrique, los operativos de control volvieron a dar frutos. La oportuna reacción de los patrulleros permitió la aprehensión de un segundo ciudadano que también estaba portando un arma de fuego sin el salvoconducto que exige la ley.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín resaltó la efectividad de las acciones mancomunadas con la Policía Metropolitana.

