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    Envían a prisión al coordinador de ‘El Coco’ por narcomenudeo cerca de colegios de Medellín

    La justicia golpeó a la estructura criminal ‘El Coco’, señalada de comercializar estupefacientes en las comunas 11, 12, 13 y 15 de Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Envían a prisión al coordinador de 'El Coco' por narcomenudeo cerca de colegios de Medellín
    Foto Fiscalía.
    Envían a prisión al coordinador de ‘El Coco’ por narcomenudeo cerca de colegios de Medellín

    Resumen: Cayó el presunto coordinador de El Coco, estructura señalada de vender droga cerca de colegios en Medellín. Un juez ordenó enviarlo a prisión mientras avanza la investigación.

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    Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Roberto, señalado por la Fiscalía como presunto coordinador de ‘El Coco’, una estructura delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes en Medellín.

    El caso representa un nuevo avance en las investigaciones contra esta organización, que es señalada de operar en varias comunas de la ciudad.

    De acuerdo con la investigación, la estructura ‘El Coco’ tendría un punto de distribución de drogas en un gimnasio al aire libre del barrio Trinidad, desde donde presuntamente coordinaba la venta de estupefacientes.

    La Fiscalía indicó que la organización contaba con funciones específicas para la obtención de insumos, fabricación, almacenamiento, transporte y comercialización de las sustancias ilícitas.

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    Las labores adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) también permitieron establecer que, presuntamente, el grupo distribuía estupefacientes en inmediaciones de entornos escolares, circunstancia que agravó la investigación por el impacto que tendría sobre menores de edad.

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    Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) imputó a Roberto los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de coordinador, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    El procesado no aceptó los cargos y deberá continuar vinculado al proceso desde un centro penitenciario.

    Según las autoridades, ‘El Coco’ ha sido mencionado en diferentes investigaciones por su presunta presencia en las comunas 11, 12, 13 y 15 de Medellín, además de una posible articulación con estructuras criminales de mayor alcance.

    Las investigaciones continúan con el objetivo de desarticular completamente la estructura dedicada al microtráfico en la ciudad.

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