Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Qué dijo: coroné! Capturan en Belén a sujeto que pedía domicilios con falsas transferencias bancarias

    El individuo trató de estafar a un restaurante dos días seguidos ¿pensó que no lo iban a notar?

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Qué dijo: coroné! Capturan en Belén a sujeto que pedía domicilios con falsas transferencias bancarias

    Resumen: El individuo fue retenido en el lugar de los hechos, esposado y trasladado de inmediato a las instalaciones de la estación de Policía

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El viejo adagio de que “el vivo vive del bobo” le salió muy caro a un presunto estafador en el occidente de Medellín. Gracias a la rápida reacción de unos comerciantes cansados de los robos y a la oportuna intervención de la Policía Nacional, un sujeto fue capturado en las últimas horas en el sector de Belén tras intentar engañar a un establecimiento comercial por segundo día consecutivo con transferencias falsas.

    En Minuto30 le contamos cómo fue la ‘caída’ de este individuo, quien al parecer haría parte de una red organizada dedicada a desfalcar negocios bajo la modalidad del falso comprobante.

    El ‘modus operandi’: Engaño desde un inquilinato

    El dolor de cabeza para los comerciantes comenzó el día lunes 27 de abril. El establecimiento recibió un pedido a domicilio rutinario, el cual fue pagado supuestamente a través de una transferencia por la plataforma Nequi.

    El cliente envió al WhatsApp del negocio un comprobante de pago que a simple vista parecía legítimo, por lo que el restaurante procedió a despachar la comida de buena fe.

    La sorpresa: Al hacer el cuadre de caja, los administradores verificaron sus cuentas y se percataron de que el dinero nunca ingresó y que el comprobante enviado había sido editado digitalmente.

    Rastro perdido: Aunque intentaron ubicar a la persona en la dirección a la que se envió el domicilio, descubrieron que el lugar correspondía a un inquilinato, lo que impidió identificar plenamente al responsable en ese momento.

    El descaro lo llevó a la captura

    Pensando que había coronado su fechoría sin consecuencias, el sujeto cometió un grave error: subestimó a sus víctimas.

    Este martes 28 de abril, con total descaro, la misma persona realizó un nuevo pedido al mismo establecimiento utilizando exactamente el mismo método y enviando otro comprobante falso de Nequi. Sin embargo, esta vez los comerciantes ya estaban preparados.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    El operativo: En lugar de cancelar el pedido, los dueños del negocio dieron aviso inmediato al cuadrante de la Policía Nacional.

    La captura: Los uniformados acompañaron de manera encubierta la entrega del domicilio. Justo cuando el sujeto salió a recibir su pedido con la convicción de haber estafado nuevamente al local, fue interceptado por las autoridades.

    El individuo fue retenido en el lugar de los hechos, esposado y trasladado de inmediato a las instalaciones de la estación de Policía de Belén para su respectiva judicialización por el delito de estafa.

    Un detalle extraño: ¿Red criminal?

    Durante el procedimiento de captura, las autoridades y las víctimas notaron un comportamiento inusual que ha encendido las alarmas de los investigadores.

    Al verse acorralado e interceptado por los uniformados, el sujeto comenzó a comunicarse en un idioma distinto (al parecer, un dialecto criollo propio de la región de San Andrés Islas). Este comportamiento reiterativo y su forma de evadir las preguntas en español llevan a presumir a las autoridades que este hombre no actúa solo, sino que haría parte de una red delincuencial estructurada, dedicada a desangrar a los comerciantes de la ciudad mediante la falsificación de comprobantes bancarios.

    Si usted ha sido víctima de este hombre, acuda a la fiscalía y ponga la denuncia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.