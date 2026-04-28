¡Qué dijo: coroné! Capturan en Belén a sujeto que pedía domicilios con falsas transferencias bancarias

Resumen: El individuo fue retenido en el lugar de los hechos, esposado y trasladado de inmediato a las instalaciones de la estación de Policía

Minuto30.com .- El viejo adagio de que “el vivo vive del bobo” le salió muy caro a un presunto estafador en el occidente de Medellín. Gracias a la rápida reacción de unos comerciantes cansados de los robos y a la oportuna intervención de la Policía Nacional, un sujeto fue capturado en las últimas horas en el sector de Belén tras intentar engañar a un establecimiento comercial por segundo día consecutivo con transferencias falsas.

En Minuto30 le contamos cómo fue la ‘caída’ de este individuo, quien al parecer haría parte de una red organizada dedicada a desfalcar negocios bajo la modalidad del falso comprobante.

El ‘modus operandi’: Engaño desde un inquilinato

El dolor de cabeza para los comerciantes comenzó el día lunes 27 de abril. El establecimiento recibió un pedido a domicilio rutinario, el cual fue pagado supuestamente a través de una transferencia por la plataforma Nequi.

El cliente envió al WhatsApp del negocio un comprobante de pago que a simple vista parecía legítimo, por lo que el restaurante procedió a despachar la comida de buena fe.

La sorpresa: Al hacer el cuadre de caja, los administradores verificaron sus cuentas y se percataron de que el dinero nunca ingresó y que el comprobante enviado había sido editado digitalmente.

Rastro perdido: Aunque intentaron ubicar a la persona en la dirección a la que se envió el domicilio, descubrieron que el lugar correspondía a un inquilinato, lo que impidió identificar plenamente al responsable en ese momento.

El descaro lo llevó a la captura

Pensando que había coronado su fechoría sin consecuencias, el sujeto cometió un grave error: subestimó a sus víctimas.

Este martes 28 de abril, con total descaro, la misma persona realizó un nuevo pedido al mismo establecimiento utilizando exactamente el mismo método y enviando otro comprobante falso de Nequi. Sin embargo, esta vez los comerciantes ya estaban preparados.

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El operativo: En lugar de cancelar el pedido, los dueños del negocio dieron aviso inmediato al cuadrante de la Policía Nacional.

La captura: Los uniformados acompañaron de manera encubierta la entrega del domicilio. Justo cuando el sujeto salió a recibir su pedido con la convicción de haber estafado nuevamente al local, fue interceptado por las autoridades.

El individuo fue retenido en el lugar de los hechos, esposado y trasladado de inmediato a las instalaciones de la estación de Policía de Belén para su respectiva judicialización por el delito de estafa.

Un detalle extraño: ¿Red criminal?

Durante el procedimiento de captura, las autoridades y las víctimas notaron un comportamiento inusual que ha encendido las alarmas de los investigadores.

Al verse acorralado e interceptado por los uniformados, el sujeto comenzó a comunicarse en un idioma distinto (al parecer, un dialecto criollo propio de la región de San Andrés Islas). Este comportamiento reiterativo y su forma de evadir las preguntas en español llevan a presumir a las autoridades que este hombre no actúa solo, sino que haría parte de una red delincuencial estructurada, dedicada a desangrar a los comerciantes de la ciudad mediante la falsificación de comprobantes bancarios.

Si usted ha sido víctima de este hombre, acuda a la fiscalía y ponga la denuncia.