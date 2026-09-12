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    Capturan al venezolano David Rafael, presuntamente implicado en el violento asesinato de una mujer en La Dorada

    La mujer asesinada presentaba signos de violencia extrema además de heridas con arma cortopuzante y con arma de fuego

    Publicado por: SoloDuque

    Hombres armados irrumpieron en casas y asesinaron a cuatro personas en Cauca
    Imagen de archivo para ilustrar la nota
    Capturan al venezolano David Rafael, presuntamente implicado en el violento asesinato de una mujer en La Dorada

    Resumen: Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de La Dorada, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron al procesado en cumplimiento de una orden de captura.

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    La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al ciudadano venezolano David Rafael González Martínez, señalado de participar en el crimen de una mujer, en hechos ocurridos en abril de 2026 en La Dorada (Caldas).

    De acuerdo con la investigación, el pasado 21 de abril, la víctima llegó al municipio, se hospedó en un hotel y permaneció en el lugar en compañía de varias personas, entre ellas el hoy procesado, situación que quedó registrada en videos de cámaras del establecimiento.

    Los elementos materiales probatorios indican que, durante la madrugada de esa misma fecha, la víctima habría sido convencida mediante engaños para salir de su habitación y trasladarse a otro lugar dentro del hospedaje, donde, presuntamente, fue retenida contra su voluntad, intimidada y sometida a diferentes actos de violencia por parte de varias personas.

    La investigación permitió determinar que posteriormente la habrían trasladado en un taxi hacia el sector conocido como Caño Lavapatas. Dos días después, la mujer fue encontrada sin vida en el sector La Guayabera, a orillas del río Magdalena. El reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal indicó que la muerte fue ocasionada por múltiples lesiones con arma cortopunzante, heridas con arma de fuego y signos de violencia extrema.

    Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Caldas le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En las audiencias concentradas, el hombre no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

    Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de La Dorada, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron al procesado en cumplimiento de una orden de captura.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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