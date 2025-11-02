Resumen: Alias ‘Cara Negra’ fue interceptado en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro justo cuando llegaba procedente de San Pedro Sula, Honduras. Mientras tanto, alias ‘Pechibola’ fue detenido en el barrio Laureles de Medellín

Capturan al narco «Cara Negra» cuando llegaba de Guatemala y a su «proveedor» en Laureles

Minuto30.com .- Un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la Fiscalía y la DEA permitió la captura de dos narcotraficantes de alto valor buscados por la justicia de Estados Unidos. Las detenciones se realizaron de manera simultánea en el departamento de Antioquia, en Medellín y Rionegro.

Los capturados son Iván Antonio Chaverra Montes, alias ‘Cara Negra’, y Fernando Vergara Palacios, alias ‘Pechibola’. Ambos están señalados de ser piezas clave en redes logísticas que coordinaban rutas internacionales para el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Norteamérica.

Las rutas de tráfico de esta red partían principalmente desde las costas de Urabá y el Chocó, con escalas vitales en Panamá, Honduras y México, antes de llegar a Estados Unidos. Las autoridades mexicanas estiman que Vergara Palacios coordinaba el envío mensual de hasta tres toneladas de cocaína.

Alias ‘Cara Negra’ fue interceptado en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro justo cuando llegaba procedente de San Pedro Sula, Honduras. Mientras tanto, alias ‘Pechibola’ fue detenido en el barrio Laureles de Medellín.

Vergara Palacios, alias ‘Pechibola’, es una pieza central en la estructura logística, siendo el principal abastecedor de ‘Cara Negra’ y manteniendo conexiones directas en Centroamérica. Su prontuario familiar también lo vincula al crimen organizado, ya que es hermano de Bravo Vergara Palacios, colombiano extraditado a Estados Unidos desde Costa Rica en 2024.

Ambos capturados están a la espera de los procedimientos judiciales para su inminente extradición a Estados Unidos, donde deberán responder por los delitos de narcotráfico.

