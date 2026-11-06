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Capturan a un hombre por falsedad marcaria en Santuario e inmovilizan una motocicleta Honda ADV 750

Uniformados de la Seccional de Tránsito capturaron en Santuario, Antioquia, a un hombre por falsedad marcaria e inmovilizaron una motocicleta Honda ADV 750.

Publicado por: SoloDuque

El capturado junto a uniformados y la motocicleta Honda inmovilizada en Santuario
Foto: Policía Nacional
Capturan a un hombre por falsedad marcaria en Santuario e inmovilizan una motocicleta Honda ADV 750

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron en Santuario, Antioquia, a un hombre por falsedad marcaria e inmovilizaron una motocicleta Honda ADV 750. El capturado y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Santuario.

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En Santuario, en el oriente antioqueño, un hombre fue capturado por el delito de falsedad marcaria.

Según versiones extraoficiales, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte habrían inmovilizado una motocicleta Honda, línea ADV 750, en el mismo operativo.

El capturado y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Santuario, para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Un capturado no es un condenado: toda persona se presume inocente mientras la justicia determina su responsabilidad.

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Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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