Capturan a un hombre por falsedad marcaria en Santuario e inmovilizan una motocicleta Honda ADV 750

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron en Santuario, Antioquia, a un hombre por falsedad marcaria e inmovilizaron una motocicleta Honda ADV 750. El capturado y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Santuario.
En Santuario, en el oriente antioqueño, un hombre fue capturado por el delito de falsedad marcaria.
Según versiones extraoficiales, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte habrían inmovilizado una motocicleta Honda, línea ADV 750, en el mismo operativo.
El capturado y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Santuario, para adelantar el proceso judicial correspondiente.
Un capturado no es un condenado: toda persona se presume inocente mientras la justicia determina su responsabilidad.
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