Capturan a mujer señalada de causar la muerte de su pareja en zona rural de El Carmen de Viboral

Las autoridades del Oriente antioqueño adelantan la investigación por la muerte de un joven de 23 años registrada en una vivienda rural del municipio de El Carmen de Viboral, hecho por el cual fue capturada una mujer de 19 años, señalada de haber participado directamente en el ataque.

El caso ocurrió en la vereda Cristo Rey, ubicada a pocos minutos del casco urbano, donde una discusión entre la pareja habría escalado hasta convertirse en un episodio violento. De acuerdo con el reporte oficial, el joven Gildardo Suaterna resultó gravemente herido con un arma cortopunzante durante el altercado, presentando una lesión en una de sus extremidades inferiores que le ocasionó una pérdida masiva de sangre.

Pese a los intentos por auxiliarlo, el hombre falleció debido a la gravedad de la herida. En el lugar fue detenida Michel Hoyos, quien convivía con la víctima y quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por el presunto delito de homicidio.

Procedimiento policial y judicialización

Uniformados del Departamento de Policía Antioquia llegaron al sitio tras ser alertados por la comunidad y realizaron el procedimiento de captura en flagrancia. Posteriormente, se coordinó la inspección técnica del cuerpo con personal especializado, mientras que la Fiscalía General de la Nación asumió el caso para avanzar en la recolección de pruebas e investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Violencia intrafamiliar: un fenómeno persistente

Las autoridades indicaron que este caso estaría relacionado con un episodio de violencia intrafamiliar, una problemática que continúa generando alertas en Antioquia, especialmente en contextos de convivencia y relaciones de pareja.

Este hecho vuelve a evidenciar la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, atención temprana y acompañamiento psicosocial, con el fin de evitar que disputas domésticas deriven en consecuencias irreversibles.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier situación de violencia y acudir a las rutas institucionales de apoyo disponibles en los municipios del departamento.