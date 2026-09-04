Resumen: El operativo se desarrolló en Ocaña, Norte de Santander. El capturado tiene un extenso prontuario criminal y es señalado del asesinato de tres policías en el departamento del Cesar.

Capturan a alias «Firulais», francotirador del ELN que planeaba atentar contra el presidente Abelardo De La Espriella

Minuto30.com .- En un contundente golpe contra la guerrilla del ELN, autoridades lograron la captura en Ocaña (Norte de Santander) de alias ‘Firu’ o ‘Firulais’, un experimentado francotirador perteneciente al Frente Camilo Torres Restrepo. De acuerdo con información de inteligencia, el subversivo habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para planear y ejecutar un atentado contra el presidente Abelardo De La Espriella.

La detención se logró gracias a un trabajo coordinado entre la inteligencia de la Policía Nacional, la DIJIN y la Operación Esparta.

Un extenso y peligroso prontuario

Adicional al complot contra Abelardo De La Espriella, al parecer por orden de alias «zorro», las autoridades seguían de cerca los pasos de alias ‘Firu’ por su alta peligrosidad y ataques directos contra la Fuerza Pública. El capturado es señalado como el responsable del homicidio de tres policías en el municipio de Río de Oro (Cesar).

Asimismo, se le atribuye la participación en diversas acciones terroristas utilizando tácticas de francotirador, despliegue de drones con explosivos y la instalación de artefactos explosivos improvisados. Al momento de su detención, pesaba en su contra una orden de captura por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

«No les tengo miedo»

Tras confirmarse la captura, Abelardo De La Espriella se pronunció a través de sus redes sociales enviando un mensaje directo a la estructura armada: «A los terroristas del ELN les digo: no les tengo miedo. Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado. Por el contrario, fortalecen mi determinación de combatirlos hasta someterlos al imperio de la Constitución y la ley».