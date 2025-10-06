Elkin de Jesús González (izq) y Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirectores del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí implicados en presunta corrupción con el Área Metropolitana. Fotos. Redes Sociales

Capturan a exdirectores de Bomberos de Itagüí y Funcionaria del Área Metropolitana por presunto fraude millonario en contratos de 2020 y 2021

Minuto30.com .- En las últimas horas se ha confirmado la captura de tres personas relacionadas con un presunto caso de corrupción, Elkin de Jesús González, exrepresentante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirector del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, y Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana (AMVA).

La investigación se centra en presuntas irregularidades halladas en seis contratos, firmados entre 2020 y 2021 durante la alcaldía de Daniel Quintero, cuyo valor total asciende a $17.654 millones.

Según la denuncia interpuesta por la veeduría Todos por Medellín, el posible detrimento patrimonial por estos convenios podría alcanzar los $6.000 millones.

Los contratos tenían como objeto la compra de kits y la ejecución de capacitaciones para los cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá. Sin embargo, se detectaron indicios de sobrecostos y pagos por servicios que no cuentan con soportes de ejecución ni cotizaciones que justifiquen grandes diferencias de precios.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por las presuntas irregularidades que impactan directamente los recursos destinados a la seguridad y prevención de desastres en la región.

