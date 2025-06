Capturados ocho integrantes de ‘La División Nueva Generación’, señalados de varios crímenes en el Valle

Un importante golpe contra la criminalidad organizada se ha propinado en el Valle del Cauca, con la judicialización de ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘La División Nueva Generación’. Estas personas son señaladas de haber participado en al menos cinco homicidios selectivos ocurridos en 2024, dos de cuyas víctimas eran menores de edad, además de estar implicados en el tráfico de estupefacientes.

La Fiscalía General de la Nación presentó a los capturados ante un juez de control de garantías, revelando la presunta responsabilidad de estos individuos en hechos violentos que han afectado los municipios de Ansermanuevo, Argelia y El Águila. Entre los procesados se encuentran Jhon Fredy L. G., alias El Mono; Luisa Fernanda R.C, alias La Pri; Jesús David C. V., alias Valero; Kevin Daniel G. M., alias Menudencia; y Edilson Andrés C. H., alias Cocuy. Además, Geovany H. G. , alias Chin o Chimboliso, quien ya se encontraba recluido por otros delitos, fue notificado de este nuevo proceso. En una acción de flagrancia, también fueron capturados Ana Luisa D. G., alias La Negra, e Iván Alfredo G. C.

Según las pruebas recopiladas, a los implicados se les imputaron, de acuerdo con su participación individual, delitos graves como concierto para delinquir, homicidio y porte ilegal de armas de fuego, todos agravados. Adicionalmente, enfrentan cargos por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, porte de armas de fuego y municiones de uso restringido, y el uso de menores en la comisión de delitos.

Las capturas se concretaron durante 10 diligencias de registro y allanamiento, donde las autoridades lograron incautar una considerable cantidad de material probatorio: 4.500 dosis de bazuco, 1.000 de clorhidrato de cocaína, 825 de marihuana, una escopeta, munición de diferente calibre y 91.500.000 pesos en efectivo.

El juez de control de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento en centros carcelarios para los ocho procesados, mientras avanza la investigación para determinar la totalidad de sus responsabilidades en la cadena criminal.