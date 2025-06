Capturados integrantes de ‘La Carrilera’ por tráfico local de drogas en El Espinal, Tolima

Un juez de control de garantías ha enviado a prisión a ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘La Carrilera’, quienes son señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en el barrio Saucedal de El Espinal. Esta acción responde a una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, en un esfuerzo por combatir el microtráfico en la región.

Las capturas se llevaron a cabo durante ocho diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Policía Nacional del Tolima, en cumplimiento de órdenes judiciales. Los detenidos enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles.

Según la investigación de la Fiscalía, estas personas habrían estado comercializando bazuco al menudeo en el barrio Saucedal desde septiembre de 2024, operando tanto en vía pública como desde inmuebles. Se presume que todos los capturados cumplían el rol de expendedores dentro de la organización. A pesar de las pruebas, ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad contra el Narcotráfico de la Seccional Tolima.

Los nombres de los presuntos integrantes de ‘La Carrilera’ capturados son: Kelly Johanna B. alias ‘la Diabla’, Jonathan Andrés C. alias ‘Aguacatero’, William C. alias ‘Candonga’, Cristian Andrés P. alias ‘Caiyu’, Edwar Antonio C. alias ‘Rolo’, Jonatan David R. alias ‘Barros’, Jorge Andrés L. alias ‘Chupo’, Grey Alexandra C. alias ‘Ronca’, y Andrés Lizcano M.

Adicionalmente, Andrés L., alias ‘Tatareto’, fue capturado en flagrancia y también imputado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.