Resumen: Las autoridades capturaron a cinco presuntos miembros de la banda criminal ‘El Combo de Señales’, que se dedicaba a cometer hurtos violentos y vender estupefacientes en el sur de Bogotá. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario para todos los procesados.

Capturados integrantes de ‘El Combo de Señales’, la banda que aterrorizaba el sur de Bogotá con hurtos y microtráfico

En un golpe coordinado por la Fiscalía y la Policía de Bogotá, cinco presuntos miembros de la banda delincuencial ‘El Combo de Señales’ fueron capturados y enviados a prisión. El grupo, que operaba en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, es señalado de cometer hurtos violentos y de dinamizar el tráfico de estupefacientes en la zona.

Los detenidos, identificados como Manuel Castañeda, Jeferson Bilbao, José Vega, Juan Esteban Vera y Juan Agustín Vera, fueron judicializados tras una exhaustiva investigación que reveló su modus operandi.

Modo de operación: del hurto al narcomenudeo

Según la investigación, los delincuentes presuntamente vigilaban a transeúntes, así como locales comerciales y residencias, para luego asaltarlos. Para intimidar a sus víctimas, utilizaban armas de fuego y armas blancas, despojándolas de sus pertenencias. Se les atribuyen robos en barrios como 20 de Julio, San Isidro, Country Sur, Guacamayas y Malvinas.

Esto le podría interesar: Hombre quedó libre tras denuncias de abuso sexual a perros en Bogotá

Uno de los casos documentados ocurrió el pasado 13 de agosto de 2024, cuando dos de los implicados habrían ingresado a un casino. Mientras uno se hacía pasar por cliente para distraer a una empleada, el otro la intimidaba para robar el dinero de la caja registradora.

#Bogotá | Un juez envió a la cárcel a los integrantes de la peligrosa banda de microtráfico conocida como 'El Combo de Señales', señalada de estar detrás de una serie de hurtos violentos en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá. pic.twitter.com/vsTBOqr2cG Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — La FM (@lafm) September 9, 2025

Además de los hurtos, las autoridades descubrieron que esta red también estaría vinculada al tráfico de estupefacientes como bazuco, marihuana, cocaína y 2CB, que presuntamente almacenaban en una vivienda del barrio Country Sur.

Una fiscal de la Seccional de Bogotá imputó a los cinco hombres los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de inmuebles.

De los cinco procesados, solo uno aceptó los cargos. Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y les impuso a todos medida de aseguramiento en un centro carcelario, donde esperarán su juicio.