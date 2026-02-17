Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los hechos ocurrieron el pasado 2 de febrero en una vía pública de la Avenida Ciudad de Cali por donde transitaba un vehículo particular

Capturados en Cali «con las manos» en los explosivos y dijeron que «fue a sus espaldas »: uno pa´la cárcel y otro pa´la casa

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos hombres señalados de transportar explosivos en un vehículo particular en Cali (Valle del Cauca).

Se trata de José Carlos Hernández Betancourt y Andrés Fernando Aguado, tripulante y conductor, respectivamente, en cuyo poder les fueron encontrados dos granadas fijadas a dos paquetes de Pentolita.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de febrero en una vía pública de la Avenida Ciudad de Cali por donde transitaba un vehículo particular. Ante la solicitud de pare realizada por la Policía Nacional los uniformados hallaron los elementos que de inmediato fueron incautados, lo mismo que dos celulares y el automotor.

Hernández y Aguado fueron capturados en flagrancia. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (Decoc) les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

Por decisión judicial Hernández Betancourt fue asegurado en centro carcelario. Aguado, por su parte, afrontará el proceso penal en libertad.

Ninguno de los dos aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.