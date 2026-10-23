Resumen: Un hombre de 20 años fue capturado por la Policía en el corregimiento de San José del Nus, jurisdicción de San Roque, Antioquia. Durante un registro de control le hallaron un revólver Colt calibre 38 con cuatro cartuchos. El arma y las municiones fueron incautadas y el capturado deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Capturado un joven de 20 años con un revólver calibre 38 en San José del Nus, San Roque

Un hombre de 20 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en el corregimiento de San José del Nus, jurisdicción del municipio de San Roque, en el Nordeste antioqueño, luego de que durante un registro le fuera hallado un arma de fuego tipo revólver con municiones.

El procedimiento se adelantó el jueves 22 de octubre, a las 10:40 de la mañana, cuando los uniformados realizaban actividades de registro y control a personas en este corregimiento. Durante la revisión, los patrulleros encontraron que el joven llevaba en su poder un revólver marca Colt, calibre 38, con cuatro cartuchos del mismo calibre, elementos que fueron incautados de inmediato.

Así lo dio a conocer el comandante del Departamento de Policía Antioquia al entregar el balance del procedimiento adelantado en este corregimiento de San Roque. El hecho ocurrió este jueves y trascendió este viernes.

Le incautaron un revólver Colt calibre 38

Según el reporte, el hombre fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, al ser sorprendido con el arma en medio de las actividades de control que la Policía adelanta en la zona.

El revólver incautado, de marca Colt y calibre 38, fue hallado junto con cuatro cartuchos del mismo calibre. Este tipo de armas solo puede ser portado por particulares que cuenten con la autorización correspondiente, mientras que su tenencia o porte sin permiso está sancionado por el artículo 365 del Código Penal colombiano.

En el registro fotográfico del procedimiento se observa al capturado custodiado por dos uniformados, frente a la mesa en la que fueron dispuestos el revólver y los cuatro cartuchos incautados, que harán parte de las evidencias del caso.

Las actividades de registro y control a personas permiten a los uniformados verificar antecedentes y detectar armas, estupefacientes u otros elementos ilegales que puedan estar en poder de los ciudadanos, por lo que hacen parte de los planes que la Policía mantiene en municipios y corregimientos del departamento.

En Colombia, las armas de fuego de uso civil solo pueden ser tenidas o portadas con el permiso o salvoconducto que expide la Industria Militar (Indumil); portarlas sin esa autorización constituye un delito que puede llevar a la cárcel.

Controles de la Policía en San José del Nus

San José del Nus es uno de los corregimientos de San Roque, municipio ubicado en la subregión del Nordeste antioqueño, a unas horas de Medellín por vía terrestre. En este sector, la Policía Nacional adelanta actividades de registro y control a personas, como las que permitieron esta captura, con el propósito de prevenir delitos que afectan la convivencia y la seguridad de los habitantes, entre ellos el porte ilegal de armas de fuego.

En este mismo corregimiento, las autoridades han adelantado en los últimos meses otros procedimientos de alto impacto contra la criminalidad. En febrero de este año, por ejemplo, fue capturado un señalado cabecilla de una subestructura del Clan del Golfo, al que se le atribuía la imposición de un «manual de convivencia» para la población de San Roque y Maceo, en una acción articulada con unidades del Gaula.

Tampoco es la primera vez que en Antioquia se reportan capturas por este delito. En los balances entregados por las autoridades en el departamento, el tráfico, la fabricación o el porte de armas de fuego figura entre los delitos que más capturas deja, junto con el narcotráfico.

El capturado, de apenas 20 años de edad, deberá responder ante la justicia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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