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Resumen: Tras efectuarse la retención en el aeropuerto de la capital ecuatoriana, las autoridades de ambas naciones ya se encuentran adelantando los trámites correspondientes

¡Capturado en Ecuador! Cae Matthew Foster, el ciudadano británico señalado de asesinar a la modelo Natalia Villalba

Minuto30.com .- El presunto responsable de uno de los crímenes recientes que más ha conmocionado a Colombia ya está en poder de la justicia. Este viernes, 26 de junio, las autoridades confirmaron la captura en territorio ecuatoriano del ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, principal sospechoso del atroz asesinato de la modelo cucuteña Natalia Villalba.

Operativo transnacional: así cayó en Quito

La detención del extranjero fue posible gracias a un gigantesco despliegue de cooperación internacional. La Fiscalía General de la Nación confirmó que el hombre fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Quito por la Policía Nacional de Ecuador, tras la expedición de una notificación roja de Interpol solicitada por un fiscal de la Seccional Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró el contundente resultado y destacó la articulación entre múltiples agencias para acorralar al presunto feminicida:

«Un grupo de trabajo conformado por la Fiscalía, CTI, Migración Colombia, Interpol Ecuador, la Policía de Dorset (Reino Unido) y las secretarías de seguridad de Bogotá y Quito, logró durante esta semana la ubicación de Matthew Ashley Foster-Smith (…) En Bogotá, el que la hace la paga», señaló el mandatario local.

El crimen y las pruebas contundentes del CTI

El estremecedor caso salió a la luz pública luego de que el cuerpo de la modelo de 36 años fuera hallado oculto dentro de una maleta en un apartamento del exclusivo barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

Según el expediente judicial, el material probatorio recolectado por el CTI es demoledor:

Los videos: Matthew Foster quedó plenamente identificado en las cámaras y registros de seguridad del edificio.

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Las fechas: El inmueble había sido alquilado por la víctima desde el 13 hasta el 22 de junio.

El asesinato: Las autoridades estiman que, antes de emprender su huida hacia el país vecino, el ciudadano británico le habría causado la muerte a la mujer el pasado 18 de junio, un día despúes de ingresar al apartamento donde se encontraba la modelo,

Además de este grave señalamiento en Colombia, trascendió que el capturado también es buscado por las autoridades de su país natal.

¿Qué sigue ahora?

Tras efectuarse la retención en el aeropuerto de la capital ecuatoriana, las autoridades de ambas naciones ya se encuentran adelantando los trámites correspondientes.

La Fiscalía General de la Nación espera concretar en las próximas horas el traslado de Foster a Colombia, donde deberá ser presentado ante un juez de control de garantías para iniciar su proceso de judicialización por el asesinato de Natalia Villalba.