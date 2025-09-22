Se escondía en Medellín alias ‘El Tombo’, uno de los más buscados del Chocó

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

En una operación de rutina en el barrio Villa Hermosa, Medellín, la Policía Nacional capturó a un hombre de 27 años, conocido como alias ‘El Tombo’, quien figuraba en la lista de los más buscados del departamento del Chocó.

La detención se produjo gracias a un control de antecedentes realizado por los uniformados.

Según la Secretaría de Seguridad, el detenido tenía una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

Las investigaciones de las autoridades señalan que alias ‘El Tombo’ haría parte de la peligrosa banda criminal ‘Los Mexicanos’, un grupo delincuencial señalado de extorsionar, comercializar estupefacientes y cometer otros ilícitos que afectan gravemente la seguridad en el departamento del Chocó.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó la importancia de la captura y la colaboración entre las autoridades para desmantelar estas estructuras criminales.

El capturado y los elementos decomisados ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

