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    Capturado alias «El Brujo» en Santa Marta: engañaba e intimidaba a mujeres para abusar de ellas

    ‘El Brujo’ recurría a la intimidación y a las amenazas directas contra las mujeres afectadas para que no lo denunciaran

    Publicado por: SoloDuque

    Capturado alias «El Brujo» en Santa Marta: engañaba e intimidaba a mujeres para abusar de ellas

    Resumen: Las autoridades extendieron una invitación urgente a la comunidad para romper el silencio: cualquier persona que tenga información sobre este sujeto, que haya sido su víctima, o que conozca hechos que atenten contra la integridad y libertad de las personas, debe denunciar de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un contundente golpe contra la impunidad y la violencia de género, la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura mediante orden judicial de un sujeto conocido como alias ‘El Brujo’ en la ciudad de Santa Marta, señalado por el grave delito de acceso carnal violento.

    Un historial de engaños y amenazas

    Las investigaciones adelantadas por las autoridades revelaron detalles alarmantes sobre el actuar criminal de este sujeto, quien representaba un peligro inminente para la comunidad.

    El presunto agresor utilizaba diversas artimañas y engaños para ganarse la confianza de sus víctimas, poniéndolas en un estado de vulnerabilidad para luego cometer los abusos.

    Para garantizar su impunidad y evitar que las autoridades lo rastrearan, ‘El Brujo’ recurría a la intimidación y a las amenazas directas contra las mujeres afectadas.

    El reporte oficial confirmó que el detenido ya registraba antecedentes judiciales por otros delitos de carácter sexual, confirmando su perfil como un agresor serial.

    capturado el brujo en santa mara

    Cero tolerancia a la violencia de género

    Tras materializar esta importante captura, la Policía Nacional emitió un contundente mensaje, reafirmando su compromiso inquebrantable con la protección de las mujeres y la lucha frontal contra todas las formas de violencia basada en género en el país.

    Finalmente, las autoridades extendieron una invitación urgente a la comunidad para romper el silencio: cualquier persona que tenga información sobre este sujeto, que haya sido su víctima, o que conozca hechos que atenten contra la integridad y libertad de las personas, debe denunciar de inmediato a través de la línea de emergencias 123.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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