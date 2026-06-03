Resumen: Las autoridades extendieron una invitación urgente a la comunidad para romper el silencio: cualquier persona que tenga información sobre este sujeto, que haya sido su víctima, o que conozca hechos que atenten contra la integridad y libertad de las personas, debe denunciar de inmediato

Capturado alias «El Brujo» en Santa Marta: engañaba e intimidaba a mujeres para abusar de ellas

Minuto30.com .- En un contundente golpe contra la impunidad y la violencia de género, la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura mediante orden judicial de un sujeto conocido como alias ‘El Brujo’ en la ciudad de Santa Marta, señalado por el grave delito de acceso carnal violento.

Un historial de engaños y amenazas

Las investigaciones adelantadas por las autoridades revelaron detalles alarmantes sobre el actuar criminal de este sujeto, quien representaba un peligro inminente para la comunidad.

El presunto agresor utilizaba diversas artimañas y engaños para ganarse la confianza de sus víctimas, poniéndolas en un estado de vulnerabilidad para luego cometer los abusos.

Para garantizar su impunidad y evitar que las autoridades lo rastrearan, ‘El Brujo’ recurría a la intimidación y a las amenazas directas contra las mujeres afectadas.

El reporte oficial confirmó que el detenido ya registraba antecedentes judiciales por otros delitos de carácter sexual, confirmando su perfil como un agresor serial.

Cero tolerancia a la violencia de género

Tras materializar esta importante captura, la Policía Nacional emitió un contundente mensaje, reafirmando su compromiso inquebrantable con la protección de las mujeres y la lucha frontal contra todas las formas de violencia basada en género en el país.

Finalmente, las autoridades extendieron una invitación urgente a la comunidad para romper el silencio: cualquier persona que tenga información sobre este sujeto, que haya sido su víctima, o que conozca hechos que atenten contra la integridad y libertad de las personas, debe denunciar de inmediato a través de la línea de emergencias 123.