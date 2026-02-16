Resumen: Mayerlin Velásquez fue enviada a la cárcel tras ser señalada de liderar un millonario hurto en una vivienda de Cali, donde presuntamente forzó las ventanas para llevarse pertenencias por más de 19 millones de pesos. La Fiscalía y la Policía Nacional actuaron de manera rápida para judicializarla y garantizar el proceso.

¡Capturada y tras las rejas! Mujer señalada de liderar millonario robo en Cali fue enviada a la cárcel

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Mayerlin Velásquez, señalada de haber ingresado de manera violenta a una vivienda en Cali, Valle del Cauca, para presuntamente hurtar pertenencias cuyo valor supera los 19 millones de pesos.

Los hechos habrían ocurrido el 26 de junio de 2024 en una residencia del barrio San Judas II. Según la investigación, Velásquez, en compañía de otras personas, habría forzado las ventanas de la vivienda para acceder al interior y apropiarse de los objetos de valor.

La captura de la mujer se realizó el pasado 4 de febrero por personal de la Policía Nacional, en coordinación con la Seccional Cali de la Fiscalía. Tras la aprehensión, la autoridad judicial le imputó el delito de hurto calificado y agravado y dio traslado del escrito de acusación correspondiente.

Posteriormente, un juez de control de garantías decidió privar de la libertad a Mayerlin Velásquez, quien fue trasladada a un centro carcelario mientras se adelanta el proceso judicial en su contra.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo, recordando que estas acciones permiten que la Fiscalía y la Policía actúen de manera oportuna, protegiendo los derechos de las víctimas y asegurando que los responsables respondan ante la justicia.