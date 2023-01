in

El jueves, 26 de enero, sobre las 7:00 pm el juez 59 penal municipal de Bogotá declaró legal la captura de John Poulos, para el inicio de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra el prometido de asesinada DJ Valentina Trespalacios.

Antes de esta decisión, el juez ordenó un receso para garantizar que la traductora de Poulos se encargara de transmitirle al detenido toda la información que quedara acordada durante la diligencia judicial.

Pero, la defensa del presunto feminicida alegó que la captura no había sido legal debido a las barreras comunicativas, pues según esto, a Poulos no se le facilitó un traductor para comprender bajo qué argumentos había sido detenido en Panamá.

Adicional a esto, alegó que a Poulos tampoco le facilitaron un abogado que hablara su idioma natal, el inglés y que solo pudo dársele hasta este jueves y por medio de un iPad, que le retiraron a los minutos.

Sí legalizaron la captura de John Poulos

A pesar de los argumentos presentados por la defensa del estadounidense, el juez determinó la legalidad de la captura contra John Nelson Poulos, como presunto autor de ocasionar la muerte violenta de Valentina Trespalacios.

Esto luego de confirmar que durante el procedimiento de captura sí le fue notificado en español y en inglés, y además se corroboró que todos sus derechos fueron garantizados, pese a que no quiso acceder a la valoración de Medicina Legal.

Un sin número de pruebas son las que tienen en su poder la Fiscalía General de la Nación contra el ciudadano estadounidense John Poulos, principal sospechoso del crimen Valentina Trespalacios, quien era su prometida.

Una de las pruebas contra la pareja de la DJ, es un extraño mensaje de ayuda, que la joven de 23 años escribió a la plataforma de servicio de transporte, donde según el testimonio del conductor relató lo siguiente:

«Al subirse al carro ella metió un grito y me dice ‘ay, ¿yo por qué escribí esto?’, entonces yo dije ‘¿qué le pasó?’ y ella me muestra y escribe al soporte de InDriver ‘ayuda, estoy en peligro’, entonces yo la miré y le dije: ‘¿estás bien?’, y el man todavía no se había subido al carro. Entonces ella empezó como a manotear y ya el hombre entra y le dice cómo ‘¿qué pasó, baby, estás bien?»

Junto a esto, están las grabaciones del interior del lugar en el que el hombre se hospedó en Bogotá y donde ingresó en compañía de Valentina, pero, salió solo y luego trasladando en un carrito de supermercado con una maleta, el que sería el cuerpo sin vida de la joven.

Es importante recordar que John Nelson Poulos sería imputado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio.

