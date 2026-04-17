Resumen: Capturan a Jhon Ever por el homicidio de Fernanda Domicó, líder indígena y jefa de bomberos en Dabeiba. El sujeto no aceptó los cargos.

Judicializan al sujeto que presuntamente asesinó a la líder indígena trans y jefa de bomberos en Dabeiba

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Jhon Ever, señalado como el presunto autor del brutal homicidio de Fernanda Domicó, una destacada líder indígena Embera Chamí, mujer trans y jefa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dabeiba.

El material probatorio recaudado por la Unidad Especial de Investigación (UEI) fue contundente para que un juez dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra este sujeto, quien habría traicionado la confianza de la víctima tras una relación de cercanía de más de tres años.

Los hechos se remontan al 24 de julio de 2025, cuando Fernanda salió de su casa para encontrarse con Jhon Ever en una finca que frecuentaban.

Según el expediente, en medio del encuentro, el hombre habría atacado a la líder indígena con un objeto contundente y un arma cortopunzante en repetidas ocasiones hasta arrebatarle la vida.

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No conforme con el homicidio, el agresor presuntamente trasladó el cadáver hacia una zona boscosa en la vereda La Meseta, cerca de una quebrada, con el fin de ocultar el rastro del ataque. Además, la investigación reveló la frialdad del procesado, quien le hurtó el teléfono celular a la víctima para venderlo posteriormente en el mercado informal.

A pesar de que el imputado no aceptó los cargos por homicidio agravado y hurto calificado, las pruebas técnicas y los testimonios de los habitantes que hallaron el cuerpo en la zona rural fueron suficientes para enviarlo a prisión.

Con esta captura, las autoridades esperan cerrar un capítulo de impunidad en Dabeiba y enviar un mensaje claro sobre la protección a los líderes que defienden la vida en los territorios más apartados de Antioquia.

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