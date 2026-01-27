Resumen: Gildardo de Jesús Taborda fue capturado en Medellín con fines de extradición a Perú. Es señalado de coordinar envíos de cocaína mediante "mulas" hacia México.

¡Cayó el ‘duro’ de las mulas! Capturan en Medellín a narco colombiano que era buscado por la justicia del Perú

En un operativo de alta precisión desarrollado en las calles de Medellín, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), logró la captura de Gildardo de Jesús.

Este ciudadano colombiano era un objetivo prioritario para las autoridades del Perú, país que lo requiere mediante una orden de extradición vigente emitida el pasado 16 de diciembre de 2025 por la Corte Superior de Justicia del Callao, bajo cargos de tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada.

Según las investigaciones adelantadas por organismos internacionales, Gildardo de Jesús no era un eslabón cualquiera en la cadena criminal; presuntamente se desempeñaba como el coordinador logístico y cerebro financiero de una organización transnacional de narcotráfico.

Su rol principal consistía en financiar y supervisar los lugares donde se acondicionaba a los correos humanos, conocidos como “mulas” o “body packers”, antes de enviarlos con cargamentos de cocaína hacia destinos internacionales, principalmente México, utilizando como plataforma el territorio peruano.

El rastro que llevó a su captura se fortaleció en 2023, cuando las autoridades peruanas interceptaron en el Aeropuerto Jorge Chávez a dos mujeres que pretendían viajar con clorhidrato de cocaína adherido a sus cuerpos mediante fajas.

El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín, confirmó que Gildardo de Jesús habría sido el responsable de coordinar este envío fallido. Con su detención en la capital antioqueña, se inicia el proceso formal de extradición para que responda ante los tribunales del país vecino por el manejo de las rentas ilícitas de la estructura.

Tras ser notificado de sus derechos, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para surtir los trámites legales que lo llevarán de regreso a Perú. Las autoridades continúan tras la pista de otros integrantes de la red que operarían en ambos países.

