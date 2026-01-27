Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayó el ‘duro’ de las mulas! Capturan en Medellín a narco colombiano que era buscado por la justicia del Perú

    Capturaron a presunto financista de una red que enviaba cocaína a México con “mulas” desde Perú.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Cayó el 'duro' de las mulas! Capturan en Medellín a narco colombiano que era buscado por la justicia del Perú
    Foto de Policía Nacional.
    ¡Cayó el ‘duro’ de las mulas! Capturan en Medellín a narco colombiano que era buscado por la justicia del Perú

    Resumen: Gildardo de Jesús Taborda fue capturado en Medellín con fines de extradición a Perú. Es señalado de coordinar envíos de cocaína mediante "mulas" hacia México.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un operativo de alta precisión desarrollado en las calles de Medellín, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), logró la captura de Gildardo de Jesús.

    Este ciudadano colombiano era un objetivo prioritario para las autoridades del Perú, país que lo requiere mediante una orden de extradición vigente emitida el pasado 16 de diciembre de 2025 por la Corte Superior de Justicia del Callao, bajo cargos de tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada.

    Según las investigaciones adelantadas por organismos internacionales, Gildardo de Jesús no era un eslabón cualquiera en la cadena criminal; presuntamente se desempeñaba como el coordinador logístico y cerebro financiero de una organización transnacional de narcotráfico.

    Su rol principal consistía en financiar y supervisar los lugares donde se acondicionaba a los correos humanos, conocidos como “mulas” o “body packers”, antes de enviarlos con cargamentos de cocaína hacia destinos internacionales, principalmente México, utilizando como plataforma el territorio peruano.

    Lea también: Presas de El Pedregal denuncian que les cobran ‘vacuna’ de medio millón por un almuerzo

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    El rastro que llevó a su captura se fortaleció en 2023, cuando las autoridades peruanas interceptaron en el Aeropuerto Jorge Chávez a dos mujeres que pretendían viajar con clorhidrato de cocaína adherido a sus cuerpos mediante fajas.

    El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín, confirmó que Gildardo de Jesús habría sido el responsable de coordinar este envío fallido. Con su detención en la capital antioqueña, se inicia el proceso formal de extradición para que responda ante los tribunales del país vecino por el manejo de las rentas ilícitas de la estructura.

    Tras ser notificado de sus derechos, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para surtir los trámites legales que lo llevarán de regreso a Perú. Las autoridades continúan tras la pista de otros integrantes de la red que operarían en ambos países.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.