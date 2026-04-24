Resumen: Capturan en Yarumal a un presunto extorsionista que exigía dinero haciéndose pasar por grupos armados ilegales.

¡Cayó cobrando! Extorsionista que se hacía pasar por grupo armado fue capturado en Yarumal

Un nuevo caso de extorsión fue frustrado por las autoridades en el municipio de Yarumal, Antioquia, donde un hombre fue capturado en flagrancia cuando, presuntamente, pretendía recibir dinero producto de amenazas contra un ciudadano y su familia.

El procedimiento fue adelantado por unidades del Gaula de la Policía Antioquia, que lograron ubicar al señalado en el momento exacto en que iba a recibir cerca de $1.700.000 pesos, suma exigida bajo intimidaciones.

De acuerdo con la información oficial, el capturado utilizaba el alias de “Juan” para generar temor en sus víctimas.

Según las investigaciones preliminares, el hombre se presentaba como integrante de estructuras armadas ilegales, mencionando tanto al Frente 36 de las disidencias como al Clan del Golfo, con el fin de respaldar sus amenazas y presionar el pago del dinero.

Las autoridades indicaron que el caso de extorsión venía desde meses atrás, cuando la víctima comenzó a recibir exigencias económicas. Producto del miedo, ya habría entregado una suma cercana a los seis millones de pesos antes de denunciar la situación.

Lea también: Corte Suprema rechaza tutela y mantiene proceso de extradición de ‘Papá Pitufo’

Durante el operativo, además de la captura, se incautaron $700.000 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares que serán clave en el proceso investigativo.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de extorsión. Entre tanto, las autoridades reiteraron la importancia de denunciar este tipo de hechos, destacando que la colaboración ciudadana fue determinante para lograr este resultado.

Más noticias de Antioquia