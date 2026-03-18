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Resumen: Operativo en Envigado dejó dos capturados y la incautación de tussi, ketamina y otras drogas distribuidas a domicilio.

¡Caen con ‘tussi’ y ketamina! Así operaba red de domicilios de droga que movía millones en Envigado

Un operativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Alcaldía de Envigado, dejó al descubierto un presunto caso de tráfico de drogas en Envigado que operaba bajo la modalidad de domicilios.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector Alto de Las Flores, donde las autoridades realizaron un registro y allanamiento que terminó con la captura de dos hombres señalados de comercializar estupefacientes en el municipio.

Según el reporte oficial, durante la diligencia se incautaron 80 cigarrillos de cannabinoides, 800 dosis de 2CB, 22 frascos de ketamina, así como distintos elementos utilizados para la dosificación de estas sustancias.

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De acuerdo con las investigaciones, esta red de tráfico de drogas en Envigado presuntamente distribuía los estupefacientes a través de entregas a domicilio, una modalidad que les permitía operar de forma más discreta y ampliar su alcance.

Las autoridades indicaron que esta actividad ilegal podría generar ingresos cercanos a los $10 millones de pesos diarios, lo que evidencia el nivel de operación del grupo.

Uno de los capturados, de nacionalidad mexicana, ya registraba antecedentes judiciales por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Ambos hombres quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Este resultado hace parte de las estrategias de las autoridades para combatir el microtráfico en el Valle de Aburrá y desarticular estructuras que afectan la seguridad y la convivencia en los territorios.

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