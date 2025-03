¡Atención! Cayeron alias ‘Ñano’ máximo cabecilla y alias ‘Diego Rosario’ del GDO Robledo y Caicedo 

En un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía, fueron capturados el máximo cabecilla alias ‘Ñaño’ y el cabecilla financiero alias ‘Diego Rosario’, de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) Robledo y Caicedo, respectivamente.

Alias ‘Ñaño’, con 10 años de trayectoria criminal, era el cabecilla máximo del GDO Robledo y operaba en las comunas Robledo y San Javier, con influencia en la costa Caribe. En donde coordinaba extorsiones, tráfico de drogas y homicidios selectivos.

Además, era un hombre de confianza de los cabecillas históricos como alias ‘Machete’ y ‘Pepe Chancla’.

Este sujeto fue detenido en el barrio López de Mesa y puesto a disposición de la justicia.

Por su parte, alias ‘Diego Rosario’, cabecilla financiero del GDO Caicedo, fue capturado en El Poblado. Con 20 años en actividades delictivas, controlaba las finanzas del grupo en Buenos Aires, La Milagrosa y Caicedo. Se le señala de coordinar extorsiones y homicidios, además de manejar redes de narcotráfico.

El alcalde Federico Gutiérrez celebró estos resultados y reiteró su compromiso en la lucha contra el crimen.

“Estos cabecillas deben tener claro que aquí no son intocables, que hoy los vulnerables son ellos. Como lo he dicho, nuestra gente no puede seguir sintiendo miedo en las calles, los únicos que tienen que sentirlo son los criminales y los vamos a seguir persiguiendo con todas las herramientas que nos da la institucionalidad en cumplimiento de la ley” , afirmó.

Con estas capturas de cabecillas, las autoridades buscan debilitar las estructuras criminales y mejorar la seguridad en Medellín.

