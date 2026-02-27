Resumen: Un ciudadano israelí fue capturado en el barrio Alejandría de El Poblado con dos presuntas menores de edad. El dueño de la casa lo denunció por cámaras.

¡Lo pillaron con dos menores! Ciudadano israelí fue capturado en El Poblado por presunta explotación sexual

La lupa de las autoridades sobre el turismo de explotación sexual en Medellín no da tregua. En la noche del pasado jueves 26 de febrero, un ciudadano israelí fue capturado en una vivienda ubicada en el barrio Alejandría, El Poblado, tras ser sorprendido en compañía de dos jóvenes que, al parecer, serían menores de edad.

El procedimiento fue ejecutado por agentes de la Unidad Básica de Investigación Criminal (Sepro) de la Policía Metropolitana, quienes llegaron hasta la carrera 32A con la calle 3 sur tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de las jóvenes en la propiedad.

El caso se destapó gracias a la astucia del propietario del inmueble, quien había alquilado la casa mediante una plataforma de vivienda turística.

Según el reporte judicial, el sistema de videovigilancia de la propiedad generó una alerta inmediata al captar el ingreso del extranjero con dos personas cuyas características físicas correspondían a las de menores de edad.

Ante la evidencia en las cámaras, el dueño de la casa decidió llamar a la línea 123 para instaurar la denuncia, evitando que la situación pasara a mayores dentro del domicilio que el ciudadano israelí había rentado por apenas dos días.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras los peritos verifican la documentación real de las acompañantes para confirmar su edad y proceder con la judicialización por delitos de abuso y explotación sexual.

