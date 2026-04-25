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Resumen: Capturan en Bogotá a cuatro personas señaladas de integrar banda dedicada al robo de carros en Teusaquillo y otras zonas.

¡Caen los del taxi fantasma! Banda que robaba carros a punta de pistola en Bogotá

Un nuevo golpe contra el robo de carros en Bogotá dejó como resultado la captura de cuatro personas señaladas de integrar una estructura dedicada al hurto violento de vehículos en la capital. El caso, que venía siendo investigado por las autoridades, estaría relacionado con hechos recientes registrados en la localidad de Teusaquillo.

Según las indagaciones, los detenidos habrían participado en al menos dos episodios ocurridos a mediados de abril, en los que conductores fueron interceptados y amenazados con armas para despojarlos de sus automotores.

Las acciones, de acuerdo con el análisis preliminar, se caracterizaban por su rapidez y por el uso de intimidación directa para someter a las víctimas.

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El operativo que permitió desarticular este grupo se desarrolló en la localidad de Engativá, donde uniformados lograron ubicar a los sospechosos durante labores de patrullaje y seguimiento.

En el procedimiento, los individuos se movilizaban en dos vehículos, uno de ellos un taxi, modalidad que habría sido utilizada para facilitar los desplazamientos sin generar sospechas.

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Durante la intervención, las autoridades incautaron armas traumáticas, elementos cortopunzantes, teléfonos móviles y los automotores en los que se transportaban. Estos elementos serán clave dentro del proceso investigativo para establecer si estarían vinculados a otros casos de robo de carros en la ciudad.

Las autoridades también señalaron que los capturados presentan antecedentes judiciales por delitos como hurto agravado y lesiones personales, e incluso algunos ya habían sido detenidos previamente por hechos similares.

Los cuatro implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que ahora adelantará las audiencias correspondientes para definir su situación judicial y determinar su posible participación en otros delitos.

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