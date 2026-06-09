Alias "Angélica, alias "wilmer" y alias "demonio" capturados por la muerte del periodista Cristian Herrera en Cúcuta. Capturas de video

Resumen: En una operación coordinada, las autoridades lograron la captura de tres personas señaladas de ser los presuntos responsables del homicidio del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño, ocurrido en la ciudad de Cúcuta.

En tiempo récord: Capturan a los presuntos asesinos del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

Minuto30.com .- El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, anunció un importante avance en la investigación por el crimen que enlutó al periodismo en Norte de Santander.

En una operación coordinada, las autoridades lograron la captura de tres personas señaladas de ser los presuntos responsables del homicidio del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño, ocurrido en la ciudad de Cúcuta.

Se conoció que la mujer fue la campanera, el taxista le entregó el arma y el sicarió disparó en al menos 9 ocasiones contra el periodista, al parecer por orden de alias «Porras», quien sería el líder de la «Familia P», detenido desde 2016 y de quien es conocido por las autoridades que delinque desde la cárcel, ordenando secuestros, crímenes y otros delitos, según reportan medios cucuteños.

Los implicados en el crimen del periodista Cristian Herrera

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el alto oficial a través de su cuenta en X, las labores de inteligencia e investigación criminal permitieron identificar y llevar ante la justicia a los siguientes individuos:

Alias ‘Demonio’

Alias ‘Wilmer’

Alias ‘Angélica’

Operativo interinstitucional y mensaje a la prensa

El general Rincón Zambrano destacó que este rápido resultado se logró gracias a una «contundente reacción investigativa» liderada por la Policía Nacional en estrecha articulación con la Fiscalía General de la Nación. El trabajo conjunto permitió rastrear a los presuntos homicidas y materializar sus capturas en un lapso muy corto.

Frente a este grave atentado contra el ejercicio del periodismo y el derecho a la información en la región fronteriza, el director de la institución fue enfático en su compromiso con la protección del gremio:

«Ningún hecho contra la vida y contra la libertad de prensa quedará en la impunidad», sentenció el alto oficial.

Los tres capturados ya se encuentran a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar en las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.