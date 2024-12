A través de redes sociales se conoció el video de un caminante en el Parque Nacional Chingaza, ubicado en la cordillera Oriental de Colombia, cuando se encontró cara a cara con un oso de anteojos.

«Un maravilloso encuentro», así describió David Núñez el momento en que avistó un oso de anteojos.

De acuerdo con la publicación del caminante el video fue grabado el pasado sábado 17 de febrero, mientras hacía senderismo en el parque, ubicado en Cundinamarca.

En el video de 20 segundos se ve al animal a una distancia lejana, pero poco a poco se acerca a pocos metros de la persona que graba.

Los usuarios de redes sociales comentaron: “¡Qué belleza!”, “Lindo encuentro y genial como se iban retirando para no molestarlo”, “Divino ese oso y la ambientación parece de película. Como va saliendo de la niebla entre las rocas es espectacular”, “Que cosita más espectacular. Espero que viva feliz en su hábitat por toda su vida”.

Recomendaciones para visitar Chingaza

– No se permite el ingreso de plásticos de un solo uso.

– Se debe presentar la consignación impresa en los puntos autorizados, así como la póliza de accidente y riesgo junto con el guía autorizado.

– El ingreso de visitantes solo está permitido por los sitios autorizados.

– No hay servicio de transporte público para acceder a Chingaza, se debe hacer en vehículos particulares.

– Está prohibido el ingreso de animales domésticos y alimentar o tocar a la fauna silvestre.

– Sólo se puede visitar un sector por día dada la distancia de los recorridos y las condiciones climáticas.

– Llevar botas, bloqueador, ropa adecuada para el frío e impermeable.

– Todos los residuos que se generen deben salir del Parque junto con los visitantes.

– No arrojar ningún tipo de residuo orgánico e inorgánico en las vías de acceso al AP, senderos y zonas verdes.

– Utilizar útiles de aseo biodegradables.

