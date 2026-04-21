¡Caos y descontrol en Bogotá! Minga indígena irrumpe por la fuerza en la Cancillería y acorrala a funcionarios

Minuto30.com .- Lo que comenzó como una movilización por disputas territoriales se transformó en una grave alteración del orden público en pleno centro de la capital. Este martes, 21 de abril, cerca de 800 integrantes del pueblo Misak desataron el pánico tras sitiar y tomarse las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El detonante: Disputa por 9.600 hectáreas

La furia de los manifestantes tiene un origen directo: exigen que se tumben una serie de resoluciones expedidas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según denuncian los líderes de la comunidad, estas medidas administrativas les estarían arrebatando cerca de 9.600 hectáreas de sus territorios ancestrales. Sin embargo, su legítimo derecho a la protesta cruzó la línea hacia las vías de hecho.

Bloqueos, forcejeo y evacuación de emergencia

La tensa situación se salió de las manos de las autoridades durante el plantón. La jornada se tornó violenta dejando escenas de total anarquía:

Libertad de movilidad vulnerada: Dos funcionarias de la Cancillería que intentaron salir de la cuadra vivieron momentos de angustia cuando los manifestantes les bloquearon el paso, impidiéndoles abandonar el lugar.

Ataque a la infraestructura: La turba arremetió contra las entradas del Ministerio. Los integrantes de la Minga empujaron violentamente las puertas, originando un fuerte choque contra los vigilantes de la Cancillería, quienes intentaban desesperadamente contener la avalancha humana.

Éxodo obligado: Ante la inminente ruptura del esquema de seguridad, las autoridades tuvieron que ordenar la evacuación de emergencia de todos los trabajadores del Ministerio para salvaguardar sus vidas.

¡Vulneraron el edificio gubernamental! Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

A pesar de los esfuerzos de contención, el desastre se consumó: parte de los manifestantes logró derribar las barreras e ingresar a las instalaciones del edificio.

La Secretaría de Gobierno tuvo que intervenir de urgencia para intentar mediar y desescalar el conflicto, mientras solicita de manera desesperada refuerzos de seguridad para retomar el control de una de las sedes diplomáticas más importantes del país.

La ciudadanía capitalina observa con indignación esta escena y se pregunta: ¿Dónde está el límite entre la protesta y el asalto a las instituciones del Estado?