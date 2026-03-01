Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Caos vial en Engativá: Inundación y camión varado bloquean la carrera 71 este domingo

    Intensas precipitaciones de las últimas horas afectan el sector de Engativá

    Publicado por: SoloDuque

    Captura de video

    Minuto30.com .- Las fuertes lluvias que han azotado el occidente de la capital del país durante el cierre de este fin de semana ya generan graves traumatismos en la movilidad.

    La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó, pasadas las 7:20 p. m., una situación crítica en la localidad de Engativá, donde convergen factores climáticos y fallas mecánicas en un punto estratégico.

    Punto crítico: Carrera 71 con Calle 48

    La emergencia se concentra en la carrera 71 con calle 48, en el sentido norte-sur. De acuerdo con el reporte oficial de @BogotaTransito, el sector presenta una inundación de consideración producto de las intensas precipitaciones de las últimas horas, lo que dificulta el paso de vehículos livianos y motocicletas.

    Para agravar la situación, en el mismo punto se registra un camión varado que ocupa un carril de la calzada, reduciendo drásticamente la capacidad de flujo vehicular.

    Afectación: Reducción de carril en calzada norte-sur.

    Causas: Inundación por lluvias + Falla mecánica de vehículo de carga.

    Respuesta: Se ha asignado una unidad de la Policía de Tránsito de Bogotá y una grúa para retirar el camión y agilizar la movilidad.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Recomendaciones para conductores

    Las autoridades sugieren a quienes transitan por la localidad de Engativá tomar vías alternas como la Avenida Boyacá o la Avenida Ciudad de Cali para evitar el represamiento en la carrera 71.

    Precaución: Debido al asfalto mojado y las inundaciones, se recomienda reducir la velocidad y mantener una distancia prudente de frenado para evitar colisiones por alcance.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.