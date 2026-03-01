Caos vial en Engativá: Inundación y camión varado bloquean la carrera 71 este domingo

Minuto30.com .- Las fuertes lluvias que han azotado el occidente de la capital del país durante el cierre de este fin de semana ya generan graves traumatismos en la movilidad.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó, pasadas las 7:20 p. m., una situación crítica en la localidad de Engativá, donde convergen factores climáticos y fallas mecánicas en un punto estratégico.

Punto crítico: Carrera 71 con Calle 48

La emergencia se concentra en la carrera 71 con calle 48, en el sentido norte-sur. De acuerdo con el reporte oficial de @BogotaTransito, el sector presenta una inundación de consideración producto de las intensas precipitaciones de las últimas horas, lo que dificulta el paso de vehículos livianos y motocicletas.

Para agravar la situación, en el mismo punto se registra un camión varado que ocupa un carril de la calzada, reduciendo drásticamente la capacidad de flujo vehicular.

Afectación: Reducción de carril en calzada norte-sur.

Causas: Inundación por lluvias + Falla mecánica de vehículo de carga.

Respuesta: Se ha asignado una unidad de la Policía de Tránsito de Bogotá y una grúa para retirar el camión y agilizar la movilidad.

[07:28 p.m.] #GestiónDelTráfico | Debido a las lluvias en la loc/de Engativá, se presenta inundación en la carrera 71 con calle 48, sentido norte-sur. 📌 En el mismo punto se registra un camión varado, afectando un carril de la calzada. Se asigna unidad de @TransitoBta y grúa. pic.twitter.com/7vXHRH4DAt — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 2, 2026

Recomendaciones para conductores

Las autoridades sugieren a quienes transitan por la localidad de Engativá tomar vías alternas como la Avenida Boyacá o la Avenida Ciudad de Cali para evitar el represamiento en la carrera 71.

Precaución: Debido al asfalto mojado y las inundaciones, se recomienda reducir la velocidad y mantener una distancia prudente de frenado para evitar colisiones por alcance.