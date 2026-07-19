Caos tras fuerte sismo en Perú: confirman cinco muertos y graves daños en varias localidades

Resumen: Un sismo de magnitud 5,1 sacudió la región de Junín, en Perú, dejando cinco personas fallecidas, 21 heridas y cerca de 300 damnificadas. El movimiento telúrico destruyó decenas de viviendas, afectó hospitales, monumentos y redes eléctricas, mientras las autoridades continúan con las labores de atención, evaluación de daños y entrega de ayuda humanitaria.

Cinco personas fallecidas, 21 lesionadas, decenas de viviendas destruidas y cerca de 300 damnificados dejó un sismo de magnitud 5,1 que sacudió la región andina de Junín, en Perú, durante la noche del sábado. Mientras continúan las labores de evaluación y asistencia, las autoridades mantienen activos los operativos para atender a las comunidades más golpeadas por la emergencia.

El movimiento telúrico ocurrió a las 21:24 hora local (02:24 GMT), con una profundidad de 24 kilómetros, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro fue localizado en el distrito de Chongos Bajo, en la región de Junín, a unos 300 kilómetros al este de Lima.

Pocos minutos después, la zona volvió a sacudirse por una réplica de magnitud 3,7, cuyo epicentro se ubicó a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca y a una profundidad de 18 kilómetros. Aunque este segundo movimiento fue de menor intensidad, incrementó la preocupación entre los habitantes de las localidades afectadas.

Autoridades confirman víctimas y daños

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) confirmó este domingo el balance oficial de la emergencia.

«Lo que tenemos hasta ahora son cinco fallecidos y 21 heridos que ya han sido validados (confirmados) por el Ministerio de Salud», dijo el jefe del Indeci, el general Luis Vásquez, a la radio Exitosa.

En las primeras horas posteriores al temblor no se había reportado la existencia de víctimas mortales, debido a las dificultades para acceder a algunas zonas afectadas. Sin embargo, conforme avanzaron las inspecciones, las autoridades actualizaron el número de personas fallecidas y heridas.

Uno de los sectores más golpeados fue Chongos Bajo, donde se concentró gran parte de las afectaciones humanas y materiales. Allí, organismos de emergencia adelantaron la verificación de las víctimas mientras continuaban las labores de apoyo a la población.

Cientos de personas quedaron sin vivienda

El fuerte movimiento ocasionó el colapso de decenas de viviendas, especialmente aquellas construidas con materiales tradicionales como adobe y quincha, frecuentes en esta región del país.

«El sismo nos ha destrozado nuestro hogar. Aquí hay muchas casas de adobe que han colapsado», relató un habitante de Chongos Bajo al canal N de televisión.

El general Luis Vásquez explicó que la combinación entre la poca profundidad del sismo y las características de las edificaciones favoreció que se registraran daños de consideración.

«Tenemos 48 viviendas destruidas y 300 damnificados que también han sido atendidos por el gobierno regional, que les ha llevado carpas y frazadas», indicó el funcionario.

Las autoridades regionales iniciaron la entrega de ayudas humanitarias para las familias que perdieron sus hogares, mientras continúan las evaluaciones para determinar si existen más edificaciones con riesgo de colapso.

Infraestructura afectada en varias localidades

Las inspecciones realizadas por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) evidenciaron daños en viviendas, edificios públicos y centros asistenciales.

En diferentes municipios se reportaron grietas en calles, desprendimiento de fachadas y acumulación de escombros producto del deterioro de estructuras de ladrillo y concreto.

Sismo cobra 5 muertos en Chupaca – Huancayo. Un fuerte sismo registrado la noche de este sábado, dejó un saldo oficial de cinco personas fallecidas y entre 21 y 50 personas con lesiones de diversa gravedad. Todo ocurrió en la provincia de Chupaca, región Junín. El Instituto… pic.twitter.com/9jabwxM8oY — Pedro Yaranga (@Pedro_vrae) July 19, 2026

Entre las afectaciones también figura el desplome de la cruz del Cani Cruz de Chongos Alto, considerado un monumento religioso de la zona, así como daños parciales en el antiguo convento Santiago de León.

Los servicios de salud también registraron consecuencias. El Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión presentó afectaciones estructurales en algunas áreas internas, mientras que el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen reportó fisuras en las paredes de la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica.

Además, varios distritos experimentaron interrupciones en el suministro de energía eléctrica debido a daños en redes de cableado.

Pese a las afectaciones, el COEN informó que la Red Vial Nacional no presentó bloqueos ni daños estructurales que impidieran la movilidad, por lo que el tránsito vehicular continuó habilitado.

Así se vivió el terremoto

Cámaras de seguridad y videos compartidos por ciudadanos en redes sociales registraron el momento en que el sismo sorprendió a habitantes y conductores en distintas localidades de Junín.

Las imágenes muestran el fuerte movimiento de edificaciones y personas buscando resguardo mientras el temblor se extendía durante varios segundos. Posteriormente también comenzaron a difundirse fotografías que evidencian viviendas destruidas, calles con grietas y edificaciones con daños visibles.

#Temblor ||

Internacional 🇵🇪

Un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín. pic.twitter.com/EGIiWooxox — INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA (@rgarcia25S) July 19, 2026

Un país con intensa actividad sísmica

Perú se encuentra sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que concentra buena parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, cada año el país registra alrededor de 400 sismos con magnitudes iguales o superiores a 4,0. De ese total, aproximadamente un centenar son percibidos por la población.

Mientras continúan las labores de monitoreo y atención de la emergencia en Junín, las autoridades mantienen la evaluación de los daños para establecer el impacto total del sismo en las comunidades afectadas.