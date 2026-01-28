¡Medellín bajo el agua! El sur de la ciudad está embotellado por inundaciones: estas son las vías bloqueadas

En la tarde de este miércoles 28 de enero se ha convertido en un verdadero desafío para quienes intentan desplazarse por el Valle de Aburrá. Las intensas lluvias y la fuerte actividad eléctrica han provocado graves encharcamientos e inundaciones, obligando a los ciudadanos a circular con una movilidad seriamente comprometida en puntos estratégicos.

En el asfalto, uno de los puntos más críticos es la glorieta del Centro Comercial Monterrey. El estancamiento de aguas lluvias ha generado una congestión que se extiende por varios kilómetros, afectando la conexión entre el sur y el centro.

La movilidad en este sector es casi nula, situación que se repite en la Carrera 48 con Calle 10, a la altura de Manila, y en la Loma de San Julián, donde el agua corre con fuerza por las pendientes, convirtiendo las calles en arroyos peligrosos para motociclistas y peatones.

La crisis en la movilidad no solo se vive en las calles, sino también en el sistema de transporte masivo. A partir de las 3:14 p.m., el Metro de Medellín informó que, por seguridad ante las descargas eléctricas, se suspendió el servicio en las líneas H (Oriente – Villa Sierra) y J (San Javier – La Aurora).

La situación empeoró hacia las 3:30 p. m., cuando la medida se extendió a las líneas K (Acevedo – Santo Domingo), P (Acevedo – El Progreso) y L (Santo Domingo – Arví). Con cinco cables fuera de servicio, miles de usuarios en las zonas altas de la ciudad enfrentan retrasos monumentales para retornar a sus hogares.

La Secretaría de Movilidad de Medellín ha hecho un llamado a la prudencia y a transitar con extrema precaución, mientras que el Metro de Medellín pide a los usuarios estar atentos a los altavoces de las estaciones y redes sociales para conocer la reactivación de los cables.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Se espera que la movilidad comience a fluir gradualmente solo cuando cese la intensidad de las tormentas y las alcantarillas logren evacuar el agua represada que mantiene en jaque a la capital antioqueña en este cierre de jornada.

#SIATAnoticias | (15:40)Se registran lluvias de moderada a alta intensidad sobre el oriente de Medellín y Envigado, y de baja intensidad en Barbosa, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta y Caldas. Se espera que las lluvias continúen, por lo menos, media hora más. pic.twitter.com/2iHp88OhJC — siatamedellin (@siatamedellin) January 28, 2026

Más noticias de Medellín