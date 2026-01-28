Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Medellín bajo el agua! El sur de la ciudad está embotellado por inundaciones: estas son las vías bloqueadas

    Si está en el Metro o en la calle, ármese de paciencia porque la movilidad está en alerta roja. Vea los puntos críticos aquí.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Medellín bajo el agua! El sur de la ciudad está embotellado por inundaciones: estas son las vías bloqueadas

    Resumen: Fuertes lluvias en Medellín causan inundaciones y movilidad reducida en Monterrey, Manila y San Julián. Autoridades recomiendan transitar con precaución.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la tarde de este miércoles 28 de enero se ha convertido en un verdadero desafío para quienes intentan desplazarse por el Valle de Aburrá. Las intensas lluvias y la fuerte actividad eléctrica han provocado graves encharcamientos e inundaciones, obligando a los ciudadanos a circular con una movilidad seriamente comprometida en puntos estratégicos.

    En el asfalto, uno de los puntos más críticos es la glorieta del Centro Comercial Monterrey. El estancamiento de aguas lluvias ha generado una congestión que se extiende por varios kilómetros, afectando la conexión entre el sur y el centro.

    La movilidad en este sector es casi nula, situación que se repite en la Carrera 48 con Calle 10, a la altura de Manila, y en la Loma de San Julián, donde el agua corre con fuerza por las pendientes, convirtiendo las calles en arroyos peligrosos para motociclistas y peatones.

    La crisis en la movilidad no solo se vive en las calles, sino también en el sistema de transporte masivo. A partir de las 3:14 p.m., el Metro de Medellín informó que, por seguridad ante las descargas eléctricas, se suspendió el servicio en las líneas H (Oriente – Villa Sierra) y J (San Javier – La Aurora).

    La situación empeoró hacia las 3:30 p. m., cuando la medida se extendió a las líneas K (Acevedo – Santo Domingo), P (Acevedo – El Progreso) y L (Santo Domingo – Arví). Con cinco cables fuera de servicio, miles de usuarios en las zonas altas de la ciudad enfrentan retrasos monumentales para retornar a sus hogares.

    La Secretaría de Movilidad de Medellín ha hecho un llamado a la prudencia y a transitar con extrema precaución, mientras que el Metro de Medellín pide a los usuarios estar atentos a los altavoces de las estaciones y redes sociales para conocer la reactivación de los cables.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Se espera que la movilidad comience a fluir gradualmente solo cuando cese la intensidad de las tormentas y las alcantarillas logren evacuar el agua represada que mantiene en jaque a la capital antioqueña en este cierre de jornada.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.