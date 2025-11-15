¡Caos en mina de Angelópolis! Rescatan a cuatro mineros y un quinto queda sepultado tras sorpresivo derrumbe

Resumen: Un derrumbe en la mina Carboncom de Angelópolis dejó inicialmente a cuatro trabajadores atrapados, quienes fueron rescatados con vida cerca de la medianoche. Sin embargo, un segundo desprendimiento ocurrió durante las labores de auxilio y dejó atrapado a uno de los mineros que ayudaba en el rescate. Los organismos de socorro continúan en el sitio intentando ubicarlo y extraerlo con vida.

Lo que comenzó como una búsqueda contrarreloj para liberar a cuatro trabajadores atrapados en una mina de carbón de Angelópolis terminó convirtiéndose en una doble emergencia que mantiene en vilo a las autoridades y a la comunidad minera del suroeste antioqueño.

La situación se originó en la tarde del viernes en la vereda Santa Ana, donde la mina Carboncom –una de las explotaciones más antiguas y formales del municipio– reportó que cuatro de sus operarios no habían logrado salir de uno de los túneles tras un derrumbe. El llamado activó de inmediato a los organismos de socorro, que emprendieron el desplazamiento hasta el lugar, ubicado a cerca de una hora del casco urbano.

Al ingreso al socavón, los equipos de emergencia encontraron a varios compañeros de los atrapados intentando abrir paso por su cuenta. Con la llegada de Salvamento Minero y el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos de Angelópolis, se organizó un operativo para avanzar de manera segura en la extracción. Tras varias horas de trabajo dentro del túnel, hacia las 10:30 de la noche los cuatro mineros fueron sacados con vida.

Sin embargo, la operación dio un giro inesperado. Mientras se adelantaban las maniobras de apoyo, una nueva caída de material se produjo dentro del socavón. En ese momento, uno de los mineros que había ingresado voluntariamente para ayudar en el rescate quedó atrapado bajo el desprendimiento.

“El desprendimiento sorprendió a uno de los apoyos que estaba en la búsqueda. A esta hora continuamos trabajando para ubicarlo y sacarlo con vida”, indicó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Angelópolis en un comunicado oficial.

Por ahora no se tiene claridad sobre el estado en el que se encuentra el trabajador atrapado. Los equipos de rescate permanecen al interior y en la entrada del túnel realizando labores de control, apuntalamiento y despeje del material colapsado, en un intento por llegar hasta donde se presume que podría estar.

La emergencia continúa bajo supervisión de Bomberos, la Agencia Nacional de Minería y autoridades locales, que han reiterado que no se detendrán hasta lograr la extracción. Se espera que en las próximas horas haya novedades sobre el avance de las labores de búsqueda.