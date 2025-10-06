3 %C2%A1Tremendo trancon en la Regional Camion se volco luego del soterrado de Parques del Rio
¡Caos en el sur de Medellín! Manifestación causa cierres intermitentes en la Avenida Las Vegas

Resumen: Una manifestación ciudadana sobre la Avenida Las Vegas, a la altura del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, provoca cierres intermitentes y congestión en ambos sentidos. Aún no se conoce el motivo de la protesta, y se recomienda a los conductores buscar rutas alternas hasta que la situación se normalice.

Una manifestación ciudadana registrada en la tarde de este lunes está afectando la movilidad sobre la Avenida Las Vegas, a la altura del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en el sur del Valle de Aburrá. Las autoridades reportaron cierres intermitentes en ambos sentidos de la vía, lo que ha generado congestión vehicular en el sector.

Hasta el momento, no se conoce el motivo de la manifestación, pero la concentración de personas en la zona ha obligado a regular el paso vehicular de forma intermitente.

Se insta a los conductores a tomar vías alternas para evitar quedar atrapados en la zona. Además, se recomienda planificar los trayectos con anticipación y optar por rutas paralelas hasta que las autoridades de tránsito logren normalizar por completo la situación en este importante corredor vial.

