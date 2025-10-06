¡Caos en el sur de Medellín! Manifestación causa cierres intermitentes en la Avenida Las Vegas

Resumen: Una manifestación ciudadana sobre la Avenida Las Vegas, a la altura del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, provoca cierres intermitentes y congestión en ambos sentidos. Aún no se conoce el motivo de la protesta, y se recomienda a los conductores buscar rutas alternas hasta que la situación se normalice.