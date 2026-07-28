Resumen: El malestar entre los transportadores no es nuevo. De acuerdo con los voceros en la zona, el paro de los conductores de estas tres empresas obedece a un profundo desacuerdo frente a dos problemáticas críticas

¡Caos en la Comuna 1! Paro de buses mantiene bloqueado a Santo Domingo y deja a miles de usuarios a la deriva

Minuto30.com .- Una compleja jornada de caos vial y desesperación viven hoy los habitantes del nororiente de Medellín. Conductores de las empresas de transporte Coopetransa, Cootranscol y Cootrasmont iniciaron un cese de actividades pacífico que mantiene bloqueada la vía principal de Santo Domingo, afectando severamente la movilidad de toda la comunidad del barrio Popular.

Lo que comenzó como un rumor en las primeras horas del día, rápidamente se transformó en un bloqueo total. Las calles de Santo Domingo amanecieron con una alta congestión vehicular y paraderos llenos de ciudadanos que, ante la falta de transporte público, no han podido desplazarse hacia sus lugares de trabajo o estudio.

¿Qué desató el cese de actividades?

El malestar entre los transportadores no es nuevo. De acuerdo con los voceros en la zona, el paro de los conductores de estas tres empresas obedece a un profundo desacuerdo frente a dos problemáticas críticas:

Dificultades de movilidad: Las constantes trabas y problemáticas viales que enfrentan a diario en sus rutas por las empinadas calles de la Comuna 1.

Procesos administrativos: Inconformidades directas con las directrices y manejos internos de las gerencias de Coopetransa, Cootranscol y Cootrasmont.

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Aunque el paro se desarrolla de manera pacífica, el impacto es masivo: no hay paso para vehículos y la falta de buses tiene a la comunidad completamente afectada, obligando a muchos a caminar largos trayectos o buscar alternativas informales.

S.O.S. a la Alcaldía y al Concejo de Medellín

Ante la magnitud del bloqueo, los líderes comunitarios encendieron las alarmas. Omar Giraldo, coordinador de la Mesa Interinstitucional y Comunitaria de la Comuna 1, lanzó un llamado de urgencia para instalar una mesa de diálogo inmediato.

«Les solicito por favor el acompañamiento de la administración municipal, de la Secretaría de Movilidad y la gestión de las gerencias de las empresas. (…) Agradezco que se hagan presentes y al concejal Farley Macías o demás concejales, que envíen una delegación al antiguo CEDEZO de Santo Domingo», expresó Giraldo, buscando una mediación urgente.

Por ahora, los conductores se mantienen concentrados y a la espera de que las autoridades del Distrito y las gerencias de las empresas hagan presencia en el antiguo CEDEZO para destrabar la situación y devolverle la normalidad a este populoso sector de la ciudad.