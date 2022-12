El cantante vallenato Silvio Brito se accidentó, su camioneta se volcó

in

La camioneta en la que se movilizaba el cantante vallenato Silvio Brito se accidentó.

El cantante iba en la ruta Caucasia, Antioquia, rumbo a Barranquilla, pero cuando iba a la atura de El Carmen de Bolívar se accidentó.

En el vehículo iban también su acordeonero el rey vallenato, Orangel ‘El Pangue’ Maestre; su representante y el conductor del vehículo cuando chocaron.

Tras el suceso, el cantante se pronunció en sus redes sociales dando un parte de tranquilidad, escribió, «afortunadamente la camioneta es blindada y no nos pasó nada al momento de volcarnos. Me encuentro y me siento bien gracias a Dios todopoderoso, al igual que ‘Pangue’ y todos los demás».

Afortunadamente la camioneta es blindada y no nos pasó nada al momento de volcarnos. Me encuentro y me siento bien gracias a Dios Todopoderoso, al igual que Pangue y todos los demás. — Silvio Brito (@SilvioBritoM) December 2, 2022

Atención última hora.

El cantante Silvio Brito y su compañero de fórmula Orangel Pangue Maestre sufrieron un accidente en la madrugada de hoy.

Milagrosamente están vivos al igual que el Manager Leonard Brito y el conductor Wilfrido Peinado, lacamioneta en la que se transportaban pic.twitter.com/PUGTWgyMtp — yorg0210 (@yorg_0210) December 2, 2022

