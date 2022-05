VIDEO. Cantante se quitó la ropa en plena calle para protestar contra el autotune

in

Una joven cantante se desnudó afuera de un centro comercial de Buenos Aires, en Argentina, para manifestarse en contra del autotune. El momento fue captado por personas que transitaban por el lugar, ella también publicó el video en sus redes sociales.

La cantante y compositora se volvió viral en las redes sociales a partir de una polémica protesta.

«Esto es un problema en un sistema donde lo que vale son los números, las reproducciones, los seguidores o los géneros de moda. No vale el talento, no valen los años de dedicación, no vale la honestidad ni los mensajes profundos evidentemente», reclamó la joven.

La cantautora, conocida como Denisse Romano, se mostró desnuda en plena calle Florida. “Aguante la música”, expresó posteriormente mientras levantaba el instrumento.

Cantante se desnuda y dice que la música «está muriendo»