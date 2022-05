Así escapó la cantante de la banda Pussy Riot de su arresto en Rusia

María Aliójina, más conocida como Masha, es la cantante de la banda de punk rock Pussy Riot, un fragmento del colectivo feminista del mismo nombre que ha desafiado al régimen ruso y se ha inmiscuido en escenarios de talla mundial como en el Mundial de fútbol que se llevó a cabo en ese país en 2018.

Masha tenía arresto domiciliario pero en cualquier momento este podría pasar a ser un encarcelamiento, por lo que se apresuró a escapar de Rusia, país del que es líder Vladimir Putin y del que la cantante y activista se ha convertido una fuerte enemiga.

Por ello decidió disfrazarse de repartidora para burlar la seguridad de los policías que las custodiaban. No se llevó su celular para no ser rastreada y un amigo la llevó hasta la frontera con Bielorrusia. Allí pasó una semana y luego cruzó a Lituania.

Masha afirma que no está completamente consciente de lo que ha hecho, pero que continuará y espera presentarse con Pussy Riot en España en la primera semana de junio.

Cabe mencionar que en el 2012 Masha fue condenada a dos años de prisión por el delito de vandalismo motivado por el odio religioso, por el performance que Pussy Riot hizo en una catedral de Moscú.

Por ello estuvo en una cárcel de mujeres de Siberia, donde afirma que en lugar de corregir su comportamiento, ver la situación de esclavitud y represión desde adentro hace que más tenga ganas de continuar con su activismo.

Maria Alyokhina, the activist and Pussy Riot band leader, escaped from Russia disguised as a food courier to evade the police, as President Vladimir Putin cracked down harder to snuff out any criticism of his war in Ukraine. https://t.co/QnF0enD2fA pic.twitter.com/tqgBeChqgE

— The New York Times (@nytimes) May 11, 2022