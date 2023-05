in

El pasado 6 de mayo se llevó a cabo en Corferias un concierto para los amantes de la música llanera ‘Viva el Llano’. El cartel estaba conformado por los cantantes Reynaldo Armas, Walter Silva, Aries Vigoth, ‘Cholo’ Valderrama, Palo Cruzado, Scarlett Linares y Jhon Onofre.

Aunque la nómina era la más representativa del género, el ‘Cholo’ Valderrama arremetió contra los organizadores del evento por medio de sus redes sociales.

Según lo dio a conocer el artista, le hicieron detener abruptamente su presentación a pesar de que estaba a punto de terminarla porque los organizadores estaban desfasados en los tiempos.

Así lo explicó el maestro de música llanera en su cuenta de Twitter: “Anoche estuve en un concierto en Corferias, Bogotá. En 50 años de carrera nunca me habían cortado un ‘show’ al que solo le faltaban 2 minutos para terminar».

“Solo pido el favor a los organizadores que no me vuelvan a llamar a sus conciertos”, escribió el ‘Cholo’.

Por otra parte, el periodista Steven Liévano compartió en su Instagram aparentemente un audio de quien sería uno de los organizadores del evento, contestándole al artista por su inconformismo.

“Te respondo su ‘Twitter’ [en referencia al trino], ‘Cholo’: si no quieres que te tengamos en cuenta, no te vamos a tener en cuenta. Gracias y gracias por participar. No te tendremos en cuenta”, finalizó el organizador.

