Cantante brasileña fue hospitalizada luego de aguantarse los gases

Cuando se está en una relación amorosa todos buscamos que esto sea lo más perfecto donde en muchas ocasiones evitamos algunas imperfecciones para no “molestar” a la persona que está con nosotros, así lo hizo la cantante brasileña conocida como Pocah.

De nombre Viviane de Queiroz, sorprendió a sus seguidores y al mundo de las redes sociales luego de que se diera a conocer su historia, la cual, diferentes internautas describieran como vergonzosa.

El principio, la interprete compartió en su cuenta de Twitter que se encontraba hospitalizada, posando en una camilla con un cubrebocas blanco, la cantante dio detalles del porque se encontraba en el hospital y luego de hacer charlas con su estado de salud, finalmente contó el motivo del por qué estaba allí.

«Chicas, que no les dé vergüenza tirarse gases frente a su novio, porque lo que es realmente vergonzoso es no dejar a su chico dormir porque están incómodas, que las lleve al hospital y que el diagnóstico sea flatulencias acumuladas», escribió Pocah.

ontem apareceu um vídeo no tktk q dizia; não ignore! amanhã vc terá um dia incrível.. interaja de 3 formas possíveis e etc

fiquei com preguiça de interagir e agora tô aqui no hospital 🤡 pic.twitter.com/538kw8mvrl

— pocah's (@Pocah) March 14, 2022