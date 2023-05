El cantante Giovanny Ayala mostró su indignación porque le robaron en París

El cantante de música popular Giovanny Ayala se fue de vacaciones a Europa, sin embargo, vivió una experiencia que no fue la mejor y la compartió con sus seguidores.

En un video que el cantante publicó en su cuenta de TikTok, se le ve molesto porque alguien le robó una de las llantas de su bicicleta mientras se encontraba estacionada a las afueras de un establecimiento comercial en París, Francia.

“No, que inseguridad aquí. Yo pensé que era en Colombia no más. Me vine en cicla y vea me robaron la llanta. Me tocará irme en Uber, porque qué más”, comentó Giovanny Ayala en sus redes sociales.

A pesar del mal momento que estaba pasando el cantante, sus seguidores e internautas comentaron varios mensajes divertidos sobre la situación: “Giovanny Ayala que caro estas pagando jajaja”, “Me la robe y me la robaron; esta vida todo cobra, ahora soy el pagador jajajja”, “El robo aguanta para sacar una canción”.

Giovanny terminó diciendo que era una experiencia que le gustaría volver a vivir.

