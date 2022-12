Pide para comer, cantante de ‘Mi burrito sabanero’ está en la quiebra

Hace poco se conoció la dura situación que pasa la persona que hace más de 40 años le dio vida al villancico ‘Mi burrito sabanero’.

Ricardo Cuenci, que a sus 8 años prestó su voz para grabar el villancico compuesto por Hugo Blanco, contó que en este momento vive dificultades debido a su situación económica.

En una entrevista para el programa de YouTube La Cata Musical, recordó sus inicios. En esa época, se le dificultaba pronunciar la letra S por lo que en realidad cantaba: “Mi burrito tabanero”.

“Estaba grabando Hugo Blanco en un estudio y me decían que yo tenía muy buena voz. Empecé a cantar en los pasillos, a silbar, estaban grabando y el que estaba cantando no les gustaba y dijeron: ‘¿quién está allá afuera?, ¿te sabes la letra?’ y me hicieron cantar, yo no pronunciaba la s, decía burrito tabanero y así salió El burrito sabanero”, comentó Cuenci.

Cantante de ‘Mi burrito sabanero’ está en la quiebra

‘Mi burrito sabanero’ es una las canciones más conocidas en Navidad pero pocos conocen el rostro de la voz que la canta.

El cantante de ‘Mi burrito sabanero’, e 55 años, pide ayuda tras no tener regalías. Asegura que vive un mal momento debido a la falta de oportunidades de trabajo.

