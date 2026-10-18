Resumen: Juan Carlos López, de 41 años, desapareció el 10 de octubre en Caño Dulce (Tubará, Atlántico) al volcarse la moto acuática en la que iba con sus dos hijos, rescatados con vida. La Armada y otros organismos lo buscan desde hace ocho días y la familia ofrece una recompensa.

Minuto30.com.- Ocho días completa la búsqueda de Juan Carlos López, un turista de 41 años que desapareció el sábado 10 de octubre en las playas de Caño Dulce, en el municipio de Tubará (Atlántico), después de que se volcara la moto acuática en la que paseaba con sus dos hijos, de 8 y 12 años. Los niños fueron rescatados con vida. Él no ha sido encontrado.

El accidente ocurrió en la tarde del sábado 10 de octubre, frente a la zona de Puerto Velero, uno de los principales balnearios del Atlántico, en plena semana de receso, según informaron El Heraldo y El Tiempo. De acuerdo con el relato de la familia a El Heraldo, el hecho se registró a unos 150 o 200 metros de la orilla.

Qué cuentan los niños sobre lo que pasó

La esposa de López le contó a El Heraldo que, según relataron los menores, cuando cayeron al agua su padre les pidió que nadaran con tranquilidad para ponerse a salvo. Los niños siguieron la indicación y lograron avanzar hasta que fueron auxiliados. Cuando los rescatistas regresaron por el hombre, ya no lo vieron. La moto acuática, según ese relato, seguía dando vueltas sobre el agua.

Quiénes participan en la búsqueda

Desde la desaparición, la Armada Nacional, a través de Guardacostas y del Grupo Aeronaval del Caribe, rastrea la zona. Según El Tiempo, la institución dispuso unidades de reacción rápida y de Aviación Naval, y coordinó acciones con pescadores, la Policía y la Defensa Civil. Emisora Atlántico informó que también trabajan soldados del Batallón de Ingenieros de Desastres, el Cuerpo de Bomberos de Tubará y la Alcaldía del municipio, que reforzó el dispositivo.

Caracol Radio reportó que los equipos han hecho recorridos por mar, tierra y aire, y que la búsqueda se amplió hacia Puerto Colombia y se planeó extenderla hasta Galerazamba, en Bolívar, con apoyo de pescadores y personas que conocen el litoral.

La familia pide buzos y ofrece recompensa

El 13 de octubre, cuando se cumplían casi tres días de la desaparición, la familia pidió a El Heraldo que se priorizara la exploración bajo el agua, con buzos y lanchas con cámaras. Explicó que un sector de playa de Puerto Velero tiene piedras con puntas que impiden el paso de lanchas llanas, y que gestionaba con la Gobernación del Atlántico una solicitud de buzos a la Armada en Cartagena.

Una semana después de la desaparición, la familia anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos. Según Caracol Radio, el dinero se ofrece por la localización del cuerpo, no solo por información. Su esposa hizo un llamado a pescadores y habitantes de la zona, y a expertos de Barranquilla y del Atlántico que quieran sumarse de manera voluntaria. «Todavía no se ha encontrado absolutamente nada», dijo a BluRadio. «Si hay expertos (…) que voluntariamente se quieran sumar a esta búsqueda, de corazón se los agradecería.»

Recomendaciones de las autoridades

Antes del accidente, la Armada había divulgado recomendaciones para quienes visitan el mar y los ríos en temporada: usar chaleco salvavidas en cualquier desplazamiento en embarcación, con tallas adecuadas para los niños, y vigilar a los menores cuando estén en el agua o cerca de ella. También pidió no consumir alcohol ni entrar al mar en estado de embriaguez, exigir al operador los elementos básicos de navegación, respetar la bandera roja y abordar embarcaciones solo en muelles autorizados por la Dirección General Marítima (Dimar).

Tras el caso, las autoridades hicieron un nuevo llamado a la comunidad para que adopte las medidas de prevención y seguridad en actividades recreativas acuáticas, use los elementos de protección y acate las recomendaciones de los operadores turísticos y los salvavidas, según BluRadio.

Qué se sabe y qué no

Hasta ahora no se ha confirmado la causa del volcamiento ni se han dado a conocer detalles sobre el estado de la moto acuática. Las autoridades mantienen activo el operativo y el paradero de López sigue siendo desconocido.