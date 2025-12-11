Canelo se perdió por Santa Elena: Su familia se encuentra muy preocupada

Resumen: Si usted lo encontró o ha visto a Canelo o tiene cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor, comuníquese
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad para encontrar a este perrito que responde al nombre de Canelo.
La mascota se perdió el pasado lunes 8 de diciembre. Fue visto por última vez en la Vía Santa Elena, específicamente en el sector comprendido entre El Pingüino y Media Luna.
Su familia se encuentra muy preocupada.
Si usted lo encontró o ha visto a Canelo o tiene cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor, comuníquese de inmediato al whatsapp 300 828 0411
¡Ayudemos para que Canelo a regrese con su familia!
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios