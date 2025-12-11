Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
    Canelo se perdió por Santa Elena: Su familia se encuentra muy preocupada

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad para encontrar a este perrito que responde al nombre de Canelo.

    La mascota se perdió el pasado lunes 8 de diciembre. Fue visto por última vez en la Vía Santa Elena, específicamente en el sector comprendido entre El Pingüino y Media Luna.

    Su familia se encuentra muy preocupada.

    Si usted lo encontró o ha visto a Canelo o tiene cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor, comuníquese de inmediato al whatsapp 300 828 0411

    ¡Ayudemos para que Canelo a regrese con su familia!

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


