Canelo se perdió por Santa Elena: Su familia se encuentra muy preocupada

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad para encontrar a este perrito que responde al nombre de Canelo.

La mascota se perdió el pasado lunes 8 de diciembre. Fue visto por última vez en la Vía Santa Elena, específicamente en el sector comprendido entre El Pingüino y Media Luna.

Su familia se encuentra muy preocupada.

Si usted lo encontró o ha visto a Canelo o tiene cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, por favor, comuníquese de inmediato al whatsapp 300 828 0411

¡Ayudemos para que Canelo a regrese con su familia!