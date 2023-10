Canelo Álvarez apoya a Danna Paola por himno de méxico

Canelo Álvarez apoya a Danna Paola porla interpretación del himno que ha sido comentado en redes y no faltaron los haters atacándola.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

La pelea del Canelo Álvarez Vs Jermell Charlo, tuvo muchas críticas sobre lo aburrido que fue. Por otro lado a algunos haters no les gustó de Danna Pola. No cambio las estrofas y eso fue su momento especial que terminó con la entrega de unos guantes por parte del boxeador.»Aunque cante feo lo hizo bien» dijo uno de los presentadores de «VIVA LA VI» espacio mexicano sumándose a algunos haters que la compararon con otras estrellas de su país. En redes la actriz expresó su sentimiento de lo vivido: «Estoy muy agradecida y orgullosa, era uno de mis miedos y mis retos más grandes a nivel personal y profesional cantar el himno nacional en una pelea tan importante. Gracias Canelo, gracias infinitas». Cabe destacar que uno de los mensajes que no paso desapercibido fue el de la cantante Lucero, quien le expresó: «Lo hiciste fabuloso». El dueño de la noche Canelo Álvarez, quien invitó a varias celebridades como J Balvin y al DJ Steve Aoki, cerró la noche para ella con estas palabras: «Muchas gracias y muchas felicidades, lo hiciste muy bien». Danna Paola en sus redes no se dejó amilanar por quienes expresaron mensajes para desestabiliza su estado de ánimo. En casa de Telemundo, explicó el por qué la critican.

ALABAN Y CRITICAN A DANNA PAOLA



EN CASA DE TELEMUNDO EXPLICAN ERROR POR LO QUE CRITICAN A DANNA PAOLA



Lee más noticias de entretenimiento.