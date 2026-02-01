Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Canela se perdió en Belencito: Es una perrita «viejita» y su familia la busca con angustia

Minuto30.com .- Canela, una perrita de color café desapareció el pasado sábado 31 de enero a las 8:30 a. m. en el barrio Belencito, occidente de Medellín.

Dada su avanzada edad, Canela es considerada una “viejita” que requiere cuidados especiales y que, debido al susto, podría estar desorientada. Su familia está desesperada por recuperarla antes de que pase más tiempo a la intemperie.

Último avistamiento

Gracias a los reportes ciudadanos, se sabe que Canela fue vista hoy domingo por la mañana merodeando en San Javier cerca de la Ciudadela Universitaria de Occidente. Es muy probable que aún se encuentre por los alrededores de la estación del Metro o las zonas verdes cercanas.

Características de Canela:

Color: Café (canela).

Edad: Adulta mayor (viejita).

Personalidad: Es noble, pero puede estar asustada.

Señas: Su familia indica que extraña profundamente su hogar.

¿Cómo puedes ayudar?

Si vives en San Javier, Belencito, Santa Rosa de Lima o sectores aledaños, te pedimos estar muy atento. Si la ves, por favor intenta acogerla o retenerla suavemente para evitar que siga caminando hacia zonas de tráfico pesado.

Comunícate de inmediato al siguiente número para que pueda regresar a su hogar:

Contacto: 3003202340