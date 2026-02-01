Canela se perdió en Belencito: Es una perrita «viejita» y su familia la busca con angustia

Menú Últimas noticias
    Minuto30.com .- Canela, una perrita de color café desapareció el pasado sábado 31 de enero a las 8:30 a. m. en el barrio Belencito, occidente de Medellín.

    Dada su avanzada edad, Canela es considerada una “viejita” que requiere cuidados especiales y que, debido al susto, podría estar desorientada. Su familia está desesperada por recuperarla antes de que pase más tiempo a la intemperie.

    Último avistamiento

    Gracias a los reportes ciudadanos, se sabe que Canela fue vista hoy domingo por la mañana merodeando en San Javier cerca de la Ciudadela Universitaria de Occidente. Es muy probable que aún se encuentre por los alrededores de la estación del Metro o las zonas verdes cercanas.

    Características de Canela:

    Color: Café (canela).

    Edad: Adulta mayor (viejita).

    Personalidad: Es noble, pero puede estar asustada.

    Señas: Su familia indica que extraña profundamente su hogar.

    ¿Cómo puedes ayudar?

    Si vives en San Javier, Belencito, Santa Rosa de Lima o sectores aledaños, te pedimos estar muy atento. Si la ves, por favor intenta acogerla o retenerla suavemente para evitar que siga caminando hacia zonas de tráfico pesado.

    Comunícate de inmediato al siguiente número para que pueda regresar a su hogar:

    Contacto: 3003202340

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


