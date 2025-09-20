Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Canela es una perrita que sufrió abuso físico y sexual y hoy busca un hogar ¿te animas a adoptarla?

Minuto30.com .- Canela, una perrita que sufrió abuso físico y sexual, busca una segunda oportunidad y un hogar lleno de amor.

La valiente perrita, que ha superado una historia de vida muy difícil, hoy se recupera de los tratamientos veterinarios especializados que ha recibido.

Es apta para convivir con otras mascotas; su temperamento es muy noble.

Actualmente, Canela pasa las noches en una veterinaria pero anhela tener una familia que la cuide y la respete.

Si te animas a darle un hogar y a cambiar su vida, por favor, comunícate al whatsapp 304 5988105

