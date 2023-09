Candidatos a la Alcaldía de Bogotá protagonizan un debate sin choques pero con interrupción

in

Bogotá, 25 sep (EFE).- Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, Rodrigo Lara y Juan Daniel Oviedo se vieron las caras este lunes en uno de los parques de la capital colombiana para hablar de sus propuestas en materia de "justicia social y trato a las poblaciones marginadas de la ciudad", evento en el que irrumpió otro aspirante exigiendo que le dejaran participar.

Una de las primeras temáticas abordadas por los candidatos fue la no presencia de mujeres en la carrera para la Alcaldía de la ciudad, algo que los tres rechazaron a la vez que indicaron que trabajarán, en caso de ganar, por acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres que obstaculizan el pleno desarrollo de estas últimas.

La modalidad del debate, con preguntas para cada uno en las que se planteaban situaciones ocurridas en los últimos años, hizo que cada candidato mostrara cómo actuaría en el caso del asesinato del joven Dylan Cruz a manos de la Policía, un feminicidio o las condiciones en las cárceles de la ciudad.

El independiente Oviedo defendió que "Colombia no ha sido suficientemente eficiente para proteger a las mujeres", a lo que agregó que trabajará para tener "educación sexual desde la infancia y la adolescencia"; mientras que el exsenador Lara dijo que "respeta y protege la protesta social".

En el caso de Bolívar, aspirante del oficialista Pacto Histórico, abogó por "tomar con mucha seriedad las denuncias de mujeres (por violencia de género), que son objeto de violencia en todos los ámbitos".

En materia de centros de reclusión, Oviedo propuso construir una nueva cárcel distrital mientras que el candidato del Pacto Histórico abogó por llevar la universidad a la cárcel.

Estaba prevista también la asistencia de Jorge Robledo y Carlos Fernando Galán, que finalmente no acudieron a la cita. El primero por "problemas de agenda" y el segundo porque fue a esa misma hora a la Fiscalía para denunciar una presunta infiltración en su campaña, confirmó la organización.

El debate, que estuvo marcado por la casi avenencia entre los aspirantes, fue interrumpido por otro de los candidatos en la carrera por Bogotá.

Nicolás Ramos llegó con un trozo de cinta en la boca en representación de la "censura" que experimentó al no ser invitado al debate y junto a un grupo de seguidores que, con máscaras y carteles, detuvieron momentáneamente el evento, que no se reprendió hasta que no lo dejaron subir a la tarima.

Las encuestas para la Alcaldía de la capital colombiana sitúan a Galán y Bolívar para una eventual segunda vuelta. Les siguen, por orden, Oviedo, Diego Molano, Lara, Jorge Luis Vargas y Jorge Enrique Robledo.

El resto de los candidatos, entre ellos Ramos, no supera el 1 % en la intención de voto.

Por: EFE